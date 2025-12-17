Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що після переговорів у Берліні, де США висловили готовність дати Україні гарантії безпеки, підключилась і Коаліція охочих, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Європейці вкотре підтвердили, що орієнтуються на позицію Вашингтона. Одразу Коаліція охочих заговорила про гарантії безпеки для України, про виділення пакетів допомоги, про постачання озброєння і навіть про можливість відправлення військ. Це дуже важливо насправді, це те питання, яке стояло на паузі і очікувало свого вирішення», – підкреслює Олександр Мусієнко.

У заяві європейців, розповідає експерт, йдеться про створення сил під керівництвом Європи, що складатимуться із внесків різних країн, і ці сили допоможуть гарантувати безпеку неба над Україною і моря, зокрема, шляхом дій всередині України. За його словами, «дії всередині України» варто тлумачити як присутність військ, а на морі – це, мабуть, патрулювання, це треба узгодити з Туреччиною, що будуть кораблі.

Однак, зауважує експерт, нам потрібно більше ППО, щоб захистити південні регіони, які страждають від російського терору, а в морі Україна справляється і сама, ми бачимо регулярні удари, зокрема, і недавно по підводному човні у Новоросійську. Однак, констатує він, така активізація Коаліції охочих означає, що вони зорієнтувались по вітру з Вашингтона, адже і США заговорили про гарантії безпеки.

«Щоби дійти до цього рішення, знадобилося близько пів року, можливо, навіть більше. Про ці питання говорилися ще у травні, навіть наприкінці квітня, коли була чергова спроба проводити перемовини перед стамбульськими зустрічами. Саме тоді в Лондоні зустрічалася Коаліція охочих, обговорювали подібні варіанти, але чесно і відверто зізнавалися, що все ж таки чекають позиції США, що їм дуже важливо отримати згоду та підтримку Америки, тоді такі гарантії можуть бути. Зараз, судячи з усього, Вашингтон дав зелене світло, це питання зрушилось. І йдеться про багатонаціональні сили, ця тема набула нових обрисів», – пояснює Олександр Мусієнко.

