Артрозвідник Арті Грін оцінив, чи може росія у перспективі пів року відкрити новий театр бойових дій на кордоні у районі Чернігівської області, щоб розтягнути лінію фронту, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Антишоу» із Русланом Бортником.

«Це буде велика дурість із їхнього боку. Можуть, не можуть… Поняття не маю взагалі. 24 лютого 2022 року теж було великою дурістю з їхнього боку. Тобто на дурість вони здатні. Тому не можу сказати, буде це чи не буде. Але те, що це для них сумно закінчиться, для мене очевидно. Тобто вони витратять додаткові ресурси, а ми матимемо зайву мобілізацію. Але в гострі моменти історії держава здатна на досить радикальні кроки. Наприклад, парламент Франції, ненавидячи де Голля, запросив його на царювання свого часу під досить серйозним внутрішнім тиском», – міркує Арті Грін.

Як він нагадує, свого часу Францію били усією Європою, а потім у результаті купи внутрішніх змін там народилася наймогутніша армія Європи, яка, якби не потрапила в авантюрну історію з московським походом, найімовірніше, так і залишилася б домінувати у Європі. Тобто, пояснює військовий, розширення фронту з боку рф може стати тим спусковим гачком, який змусить Україну мобілізуватися по-новому.

«Ресурси Франції майже закінчились після якогось п'ятого внутрішнього перевороту в Парижі, а потім звідкись вони взялися і всю Європу з'їли. Питання не в ресурсах, а у здатності держави їх мобілізувати. Нинішня наша держава не може нічого мобілізувати, але хто сказав, що вона завжди буде такою? Я впевнений, що ні. Якщо загрозу відчують ті, хто може змінити ситуацію, то вони змінять підхід держави, а інша держава може виявитися реально більш ефективною», – стверджує Арті Грін.

За словами військового, ці події важко прогнозувати, це все суб'єктивно, ще й роль особистості в історії. У Франції, констатує він, окрім Наполеона, була ще ціла плеяда видатних генералів, тож було кому підхопити цю історію, але й у нас уже є ціла видатна команда, адже 4 роки війни.

