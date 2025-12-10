Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, Трамп – вітряний чоловік з точки зору зачарувань і розчарувань, але насправді ця заява про Зеленського – технологія.

«Стратегія нашого президента полягає в тому, щоб складні питання вирішувати на прямій зустрічі з Трампом. Це ще один елемент. Трамп же каже Зеленському спочатку погодитись, а потім він з ним зустрінеться. Трамп не хоче знову вести дискусію із Зеленським віч-на-віч. Трамп має досвід таких дискусій віч-на-віч чи командно, і жодного разу поки що Трампу не вдавалося повністю досягти своїх цілей у цій дискусії із Зеленським. У кращому разі виходить нічия, або нічого не виходить, як остання зустріч з питання Tomahawk, або може вийти оральний кабінет, де всі кричать на один одного і жодної радості ця зустріч нікому не надає», – пояснює Руслан Бортник.

Але вся проблема в тому, наголошує експерт, що всі ключові питання, що стосуються територіального обміну, вступу України до ЄС та НАТО і гарантії безпеки досі не вирішені.

«Зараз американська делегація, знаєте, чим займається? Цитую одного учасника переговорів. Він сказав таке: «Вони шукають складні рішення для простих питань». Вони намагаються знайти ще схеми, наприклад, територіального обміну, або Запорізької АЕС, або чогось ще, складніші схеми з міжнародними спостерігачами, з приватними військовими кампаніями, з американською присутністю, з демілітаризованою зоною… За щось зачепитися хочуть, будують складні схеми для вирішення простих питань, тому що досі ніхто не готовий поступатися», – підсумовує Руслан Бортник.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко пояснив, що заяви Трампа про розчарування Зеленським – це тиск щодо мирного плану.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман розкрив свої версії, чому дрони літали у Дубліні, коли туди летів Зеленський.