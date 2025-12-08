Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що заяви Трампа про розчарування Зеленським – це тиск щодо мирного плану, але цей тиск обов’язково буде і на росію, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами Трампа, розповідає експерт, з путіним мирні пропозиції погоджено, а от Зеленським він розчарований, тому що він нібито не ознайомився з документом. Із цього випливає, підкреслює він, що після 5-годинних переговорів Віткоффа і Кушнера з путіним дійсно є певні відредаговані пункти.

«За версією Трампа, члени переговорної групи з українського боку нібито задоволені тим, що там написано, а от президент – ні, він начебто ще навіть не ознайомлювався зі змістом. Тому напружується ситуація. Поки що шальки терезів розчарування Трампа у перемовному процесі схиляються, на жаль, в бік України. Раніше він заявляв, що розчарований путіним, зараз Трамп каже, що розчарований Зеленським», – стверджує Олександр Мусієнко.

На думку експерта, заява Трампа про те, що делегація задоволена, а президент ще не читав, виглядає як намагання вбити клин, щоб ми тут розбирались, чи це саботаж, чи це хтось іде проти рішень президента, раз у переговорної групи свої погляди. Але насправді це не так, констатує він, адже делегація діє за тими директивами, які затверджує Зеленський.

«Ну, що ж. Трамп дійсно хоче якомога швидшого миру. Це позиція, яка не зміниться. Чи може він тиснути на Україну? Може. Чи буде? Може. Таке теж може бути. Чи приєднаються окремі країни Європи, відчувши, куди дме вітер, до позиції Трампа? Вони теж можуть додатися до тиску на Україну. Не прямого, але опосередкованого. Але будуть тиснути і на росію, до речі, тому що Трампу потрібен мир. На цьому шляху буде і тиск на росію, на путіна на тлі його величезних втрат», – підсумовує Олександр Мусієнко.

