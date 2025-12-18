Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, чому Трамп у своєму зверненні до нації не згадав Україну, і оцінив, чи вигідна нам військова операція США проти Венесуели, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як пояснює експерт, Трамп сконцентрувався під час звернення на своїх успіхах за 11 місяців на посаді, зокрема, на зменшенні наркотрафіку, міграційній політиці, економіці, тому що США тепер фокусуються на внутрішній політиці, тим паче, що саме через ці питання його рейтинг і падає. А щодо Венесуели, розповідає він, то США хочуть повернути собі права на нафтові родовища, які режим Мадуро фактично націоналізував.

«Воєнна кампанія США проти Венесуели може призвести до зміщення фокусу уваги від України. І Трамп свідомо може розглядати загострення з Венесуелою для підвищення власного рейтингу, оголошення перемоги у боротьбі з наркотрафіком та захисту американських активів поза США. Погодьтеся, хороша історія, якщо її правильно подати, як це вміє робити Трамп. Тут йому треба віддати належне, він знає, як проводити медійну кампанію», – пояснює Олександр Мусієнко.

Отож, попереджає він, тема мирних переговорів може відійти на другий план, а США дистанціюються, особливо якщо не буде відчутного прогресу з росією, якщо вона далі не готова йти на компроміси. Але поки що, констатує експерт, переговорний процес триває, російська делегація має цих вихідних зустрітись із Віткоффом і Кушнером у Маямі.

«З іншого боку, якщо США візьмуть під контроль головні нафтові родовищі Венесуели, це посилить американські можливості на світовому ринку нафти, це вплине на ціну. Так, це нафти різних марок, так, це дещо інше, але у венесуельській нафті зацікавлений Китай і не тільки, США зможуть диктувати певні умови. Це призведе до більших експортних можливостей США на світовому ринку і суттєво похитне російські спроможності. Подивимося, як далі будуть розгортатись події. Навколо Венесуели є американські кораблі, палубна авіація США, літаки-розвідники, навіть літак Судного дня піднімали минулої доби. Тому ситуація дійсно загострюється», – підсумовує Олександр Мусієнко.

