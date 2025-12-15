Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко оцінив, чи можна Україні відмовлятися від руху до НАТО в обмін на гарантії безпеки, що про пишуть західні медіа, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Так що, ми отримаємо новий Будапештський меморандум? Ні. Для того, щоб ми не отримали новий Будапештський меморандум, безумовно, потрібно починати з юридичної складової. Будапештський меморандум не ратифікував Конгрес. Наше завдання – дійти до того, щоби договір про безпеку не просто підписав президент США, а ще й ратифікував Конгрес, щоби йому була надана легітимність», – стверджує Олександр Мусієнко.

За словами експерта, цей договір має передбачати фінансування, поставки ППО та зброї Україні не лише у разі повторної агресії з боку рф, але й загалом, це і є наша ключова мета зараз на мирних переговорах.

«Європейські країни все ж таки чекають відмашку від Вашингтона. Вони чекають, що президент США ухвалить відповідні рішення, і орієнтуються на ці рішення. Щойно вони будуть, я думаю, не весь ЄС, але більшість європейських країн ухвалять відповідні рішення із можливістю розміщення своїх військових місій та контингентів на території України, звичайно, із відповідними системами озброєнь. Це є наша мета, щоби ці гарантії безпеки дійсно відрізнялися і не повторили участь Будапештського меморандуму. Це розуміння абсолютно є, але для цього потрібна відмашка від США. Подивимося», – пояснює Олександр Мусієнко.

Отож, стверджує експерт, ми фактично констатуємо, що НАТО не готове приймати Україну, і подаємо це як поступку. Водночас західні партнери, підкреслює він, бачать, що Україна поводить себе послідовно у переговорному процесі, що вона готова на поступки, це сприймається як конструктивна позиція, чого абсолютно не скажеш про росію, але все одно головне – питання територій, і тут США будуть тиснути.

