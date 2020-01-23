Кандидат на должность председателя правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер в 2019 году украл из бюджета 13,5млн гривен

Об этом пишет Политрада.

Член правления государственного «Укргазбанка» Евгений Мецгер, которого Офис Президента планирует назначить главой правления государственного «Укрэксимбанка» в 2019 году украл у государства 13,5 млн гривен, под видом необходимости приобретения инкассаторских машин, несмотря на то, что данная статья доходов в банке убыточная.

Он создал монопольные условия приобретения инкассаторских автомобилей Форд у конкретного поставщика, в обход системы Прозорро. Цены за каждый «броневик» были завышены на 250тыс гривен.

В 2019 году Укргазбанк приобрел 54 инкассаторские автомобили марки Форд Транзит по цене 1,5млн гривен за штуку. Таким образом общая стоимость приобретения составила 81 млн гривен.

В тоже время, аналогичные инкассаторские машины таких марок как Volkswagen, Citroen, Renault стоили в разы дешевле: от 1млн до 1,2млн гривен за автомобилТаким образом закупка автомобилей Форд происходила по предварительному сговору с поставщиком и имела признаки коррупционной договоренности: завышение цены и отсутствие конкуренции.

Фирмой-поставщиком инкассаторских машин оказалась компания ViDi Group, которая является официальным дилером автомобилей Форд в Украине и кредитуется в Укргазбанке. Именно по этой причине закупка машин была полностью прописана под марку Форд.

У официального импортера марки Форд – Виннер Импортс существует налаженная схема работы с крупными клиентами, такими как Ощадбанк и Укргазбанк: Импортер, во время тендера, предоставляет автомобили только своему дилеру — фирме VIDI. Другим участникам, отказывают в поставке машин и даже не предоставляют текущие цены. Это полностью «гасит» конкуренцию и дает возможность нужной компании побеждать аукцион по завышенной цене.

Именно подобная схема, на протяжении 2009-2017 годов, применялась при закупке инкассаторских машин в Ощадбанке и тоже марки Форд.

По какой причине Укргазбанк «подыгрывает» именно VIDI?

Все очень просто: данная закупка была искусственно создана для личного обогащения заместителя главы правления Укргазбанка Евгения Мецгера, который курировал «инкассаторов», а также решало ряд финансовых проблем своему клиенту – собственнику ViDi — Виталию Джуринскому, который обслуживается в банке и имеет проблемные кредиты, а эта сделка помогла решить его вопросы и погасить проценты.

Мецгер и Джуринский, а также Глава правления «Укргазбанка» Шевченко (очевидно, также в доле) являются хорошими друзьями, смогли не плохо заработать, ведь стоимость каждой машины была завышено на 250 тыс. гривен.

Стоить упомянуть и о том, что инкассация в «Укргазбанке» убыточная, а руководитель данного Департамента – бывший председателя правления банка «Юнисон» — некий Александр Глущенко — имеет испорченную деловую репутацию и не мог быть назначен в государственный банк, поскольку был причастен к разворовыванию коммерческого банка.

При этом, не было никакого аукциона, как того требует закон «О публичных закупках», а просто принимались коммерческие предложения от потенциальных поставщиков, на основании которых якобы отбирался победитель.

Для того чтобы создать видимость прозрачности данной закупки –были разосланы письма от Укргазбанка (приложение 1), подписанные Евгением Мецгером, в котором сообщалось что банк обновляет и увеличивает парк инкассаторских машин и ждет коммерческие предложения по инкассаторским автомобилям исключительно (приложение 2) марки Форд, с соответствующими техническими характеристиками. Это не давало возможность попасть в перечень другим маркам.

Такие письма были отправлены на ViDi, Цитиус (партер ViDi по предоставлению услуг бронирования), а также другим компаниям занимающимся бронированием инкассаторских машин.

В дальнейшем, автомобили были приобретены Укргазбанком у ViDi не напрямую, а через лизинговую компанию (вероятней всего ПриватБанка), которая также является клиентом банка и ей можно диктовать условия и участников сделки.