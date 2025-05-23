Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что снисходительная позиция Трампа по отношению к путину не нравится американским избирателям, поэтому Конгресс может ввести санкции, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мерц указал на важность единства Запада. По его словам, координация с партнерами ЕС и связь с законодателями США будут оставаться центральными элементами германской стратегии. Подчеркиваю, на чем акцентирует внимание Мерц. Он говорит о связи с законодателями США, то есть с Конгрессом – Сенатом и Палатой представителей, двумя палатами. Почему он говорит об этом? А все очень просто – потому что в Германии и вообще европейских странах понимают, что у Конгресса противоположная позиция той, которую поддерживает Трамп в отношении Украины», - замечает Александр Мусиенко.

Как он рассказывает, 81 сенатор из 100 выступил за новые сверхжесткие санкции против россии, цель которых – экономически изолировать агрессора и наказать его союзников. Речь идет, напоминает эксперт, о 500% пошлинах Линдси Грэма на импорт в США из стран, покупающих российские энергоресурсы.

К тому же, добавляет он, авторы законопроекта не скрывают, что главная цель санкций – не только ослабление россии, но и привлечение к ответственности Китая за поддержку военной машины путина. Линдси Грэм, подчеркивает эксперт, прямо говорит, что именно Китай, скупая российскую нефть, позволяет путину продолжать войну, без Си Цзиньпина армия агрессора не выдержала бы.

«Пойдет ли Конгресс вообще против Трампа? Я думаю, что нельзя исключать ни один из сценариев. Они будут мониторить, они будут делать polls, опросы, социологические срезы, что думают избиратели, насколько они удовлетворены деятельностью Трампа и Республиканской партии по разным политическим аспектам, в том числе и по политике сдерживания и россии, и Китая, и будут делать соответствующие выводы», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что в меморандуме о завершении войны для США россияне напишут все то же, о чем говорили в Стамбуле.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему рф отказывается от перемирия: «Стремятся воевать как минимум до середины осени».





