Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет эксперт, Украина хочет видеть США союзником, а не посредником, а россия не считает США достаточно равноудаленным от сторон игроком для того, чтобы он был полноценным посредником. По его словам, россия предлагает США договор в стиле Холодной войны, при котором Вашингтон все же оппонент, хоть и при администрации Трампа отношения с москвой меняются, но главное – разделить сферы влияния.

«Проблема в том, что статус США как посредника никто нигде пока полноценно не признает. И это касается не только Европы, но и Ближнего Востока, например. Именно поэтому пока проваливаются американские усилия, направленные на урегулирование в Израиле и в других местах. Я думаю, что США не смогут быть посредником. А поскольку они не хотят быть союзником и не могут быть посредником, они будут чем-то третьим», - рассуждает Руслан Бортник.

По его мнению, США скорее будут коммерческим представителем, то есть они сохранят свое присутствие, будут торговать оружием, технологиями, заключать ресурсные сделки, пусть и называя себя посредником.

«С одной стороны, это, конечно, будет дальше вызывать недовольство москвы, потому что будут поставки вооружения. То ли танки из Австралии какие-нибудь, то ли F-16 из Норвегии, но поставки будут идти, если они будут оплачиваться национальными правительствами Европы или другими союзниками Украины. С другой стороны, это будет вызывать, конечно, недовольство и Украины, и Европы, поскольку, найти деньги для того, чтобы полноценно купить все у США, крайне сложно. Речь шла о сотнях миллиардов долларов, потраченных за 3 года войны. Даже если 50 млрд долларов в год нужно, а последний пакет военной помощи для Украины был на 60 млрд долларов, найти их где-то по европейским сокровищницам будет крайне сложно, - заключает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Стариков рассказал, что происходит в переговорах и на фронте: «Время X, критическая точка».

Также Politeka писала о том, что Матвиенко рассказал, кто больше всего выиграл и проиграл от звонка Трампа путину.