Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что путин подарил Трампу только картину, хорошо, что не догадался самолет, как Катар, потому что в Израиле уже подозревают, что это признак иностранного влияния, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Новым мемом стал самолет Трампа. Постепенно он набирает обороты в плохом смысле этого слова, становится всемирным уже мемом. Я как-то мало очень говорил об этой новости, не придавал ей значения, упустил, а зря, как будто в нее кинули дрожжи, и это все разрастается, разрастается и разрастается», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он напоминает, Трамп, видимо, был не очень доволен своим самолетом Air Force One, так что катарцы подсуетились и подарили ему от души Boeing за 400 млн долларов. Трамп, продолжает эксперт, конечно, отказываться не хотел, но американское законодательство запрещает президенту США принимать такие дорогие подарки, поэтому решили сказать, что это подарок Вооруженным силам.

Тем не менее, рассказывает он, в США начались скандалы, демократы заявили, что, значит, иностранное государство дарит Трампу самолет, а он будет на нем летать и рассказывать главные военные тайны. По словам эксперта, это то же самое, если бы россия подарила президенту Украины сейчас самолет. И второе опасение, добавляет он, - это, конечно, иностранное влияние, например, Израиль не слишком рад, что Трамп принимает самолет от их откровенного врага – Катара.

«Нам еще повезло, что россияне такие тупые. путин не сообразил, что дарить Трампу. Он же подарил Трампу что? Картину Сафронова, на которой нарисован сам Трамп. Трамп что сделал в этот момент? Естественно, спросил, сколько это будет, если в кэш перевести, то есть отправил в какой-нибудь вашингтонский музей. Говорит: «Оцените картину. По чем стоит-то, если продавать?». Ему говорят: «Чистый холст такого размера стоит где-то 200 долларов, но его же испачкали, поэтому уже 100, но можно по цене древесины на дрова». Тут Трамп, я думаю, обиделся. А если бы путин догадался ему самолет подарить? Вот до катарцев, сейчас второй ему уже не нужен. 400 млн долларов что ли не было? Вот хорошо, что тупые все-таки», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал, какова роль США за столом переговоров между Украиной и россией: союзники, посредники, оппоненты или торговые представители.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, что в меморандуме о завершении войны для США россияне напишут все то же, о чем говорили в Стамбуле.