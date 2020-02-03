Таким может похвастаться не каждый!

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко задекларировал неприличную сумму дохода за год

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на электронную декларацию чиновника.

Так, чиновник за год заработал 690 067 гривен зарплаты на должности Министра иностранных дел Украины. Также в документе Пристайко отобразил 1 382 453 грн возмещения от Миссии Украины при НАТО, где тот работал до назначения министром.

Кроме того, Пристайко также задекларировал доход от предоставления имущества в аренду жены Ирины на общую сумму 336 000 гривен.

Также министр указал, что владеет шестью квартирами.

Как сообщалось ранее, Роман Завгородний, который явлется помощником херсонского нардепа от фракции “Слуга Народа” Павла Павлыша, подал необычную декларацию. Примечателен документ тем, что консультант народного депутата, как говорится вместо денег и квартир, записал кота.

Оказывется, Завгородний владеет породистым животным, а именно: шотландским вислоухим или скоттиш-фолдом по кличке Котовски.

Любимиц появился у помощника нардепа от "Слуги народа" в декабре прошлого года и обошелся ему в три тысячи гривен.

Всего за 2019 год мужчина заработал 209 346 грн, доход его жены составил 57 908 грн. В собственности жены - квартира в 64 кв.м и авто Daewoo Lanos 2003 г.в.

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