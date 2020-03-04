В кулуарах Верховной Рады председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», нардеп Виктор Медведчук сообщил все, что думает о запрете празднования 9 Мая

По словам политика, заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Украина не будет отмечать праздник, носит унижающий память ветеранов характер. Также Пристайко без уважения относится к тем, кто чтит победу над фашизмом и подрывает авторитет страны на международной арене.

«Я думаю, что это унизительно не только для ветеранов, это унизительно для граждан, которые чтят память о той Победе и о тех жертвах, которые имели место во время Великой Отечественной войны», ‒ подчеркнул парламентарий.

Как отметил нардеп, все человечество будет праздновать победу над фашизмом.

«Все нормальные люди у нас в стране будут праздновать 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая», ‒ заявил Виктор Медведчук.

Комментируя работу главы украинского МИД, политик назвал Вадима Пристайко уникальным непрофессионалом, абсолютно неподготовленным к дипломатической работе.

«Это человек, которому были чужды вопросы международных отношений, международного права. Это человек, который был не просто уникумом, это человек был профессионально неподготовленным к тому, чтобы выполнять те функции, которые ему были поручены в Кабинете Министров. И поэтому любое его заявление вызывало шквал критики, негодования и возмущения», ‒ отметил парламентарий.

Напомним, Виктор Медведчук заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» зарегистрировала в Верховной Раде Украины проект постановления «О праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941‒1945 годов».

В документе говорится, что Кабмин должен обеспечить выплату дополнительной единовременной денежной помощи в размере не менее десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц: ветеранам войны; бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания; лицам, которые были насильно вывезены с территории бывшего Союза ССР на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, а также другим категориям населения, указанным в проекте постановления.

Также документом предусматривается проведение Министерством образования и науки Украины в учреждениях общего среднего образования, учреждениях профессионального и высшего образования открытых уроков памяти, встреч с ветеранами войны.

Примечательно, что при организации и проведении мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941‒1945 годов должна быть использована символика времен Великой Отечественной войны.