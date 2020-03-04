Дмитрия Кулебу на должности министра иностранных дел ждет та же участь, что главу МИД Украины Вадима Пристайко, если не изменится курс внешней политики

Об этом сообщил глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», нардеп Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что не видит большой разницы между Кулебой и пока еще действующим министром Пристайко.

«Я отношусь точно так же, как к господину Пристайко. Ничего нового господин Кулеба (с учетом его позиции в вопросах внешней политики, а у него была возможность ее демонстрировать и при господине Порошенко, и при новой власти) не сулит, если не будет изменен курс», ‒ сообщил Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что к «общепризнанным вещам относятся "нормандский формат", Минские соглашения, которые признаются всеми безальтернативными» и признаются во всем мире.

«А, видите ли, у господина Пристайко это все требовало изменения. И это все нагнетало ситуацию в отношении внешнеполитического ведомства и, главное, в отношении внешней политики Украины, которая за период нахождения господина Зеленского и его команды при власти очень много потеряла ‒ как свой авторитет, так и те перспективы, которые обещались в связи с приходом новой команды, нового президента и новой власти. К сожалению, они все так и не были реализованы», ‒ заявил Виктор Медведчук.

Нардеп отметил, что в вопросах международной политики ключевая роль отводится президенту.

«Еще раз повторяю: политический курс, в том числе и внешней политики, согласно Конституции, зависит от президента страны. Министерство иностранных дел реализует внешнюю политику. И поэтому, если этот курс не будет изменен, то Кулебу ждет такая же роль и такая же участь, и такие же последствия, как и того господина, которого очень сложно назвать министром иностранных дел и в отношении которого, я уверен, сегодня будет принято решение, как и в отношении всего правительства, о том, что эти люди должны кануть в Лету. Они должны уйти в историю и освободить свои места для других людей, которые, еще раз повторяю, могут изменить ситуацию к лучшему только в том случае, если будет изменен курс», ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.