Украинский журналист Андрей Пальчевский активно догоняет нынешнего столичного мэра Виталия Кличко, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные социологического исследования ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", проведенного в Киеве с 6 по 7 марта.

Так, согласно результатам, нынешнего градоначальника поддерживают 26,4% опрошенных. А вот в поддержку журналиста Андрея Пальчевского высказались 22,4% украинцев.

На третьем месте оказался лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко. Уровень его поддержки составляет 10,7%.

Меньше всего поддержки у «свободовца» Андрея Ильенко – 1,9% и Борислава Березы – 2%.

До этого мы писали, что Верховная Рада должна быть отправлена на карантин, а не принимать решение по земельной реформе во время того, как вся страна переживает из-за коронавируса.

Такую мысль высказал украинский журналист, телеведущий и патриот Андрей Пальчевский. Он предложил ограничить активность Рады на время эпидемии коронавируса.

«Для этого президент должен проявить президентский характер», - подчеркнул ведущий.

Он обратил внимание на то, что Украина выделила мало средств на борьбу с возможной эпидемией китайского вируса по сравнению с другими странами. По мнению Пальчевского, в целом ситуация с вирусом в нашей стране выглядит весьма подозрительно.

Напомним, украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался.

Как сообщала Politeka, Пальчевский призвал изменить Конституцию, появилось обращение к Зеленскому.

Также Politeka писала, что Пальчевский уделал всех ненавистников праздника 8 марта.