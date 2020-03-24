Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что некторые ограничения в связи с коронавирусом могут очень плохо сказаться на нашей стране

По словам политика, вместо разумного поведения в условиях пандемии коронавируса украинская власть крайне непрофессионально применяет к украинцам различные ограничительные меры.

Как отметил депутат, в стране зря были потрачены два месца.

«Можно с уверенностью сказать, что мы потратили два месяца впустую, упорно игнорируя рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Она призывала к масштабному проведению тестов, и многие страны (Китай, Южная Корея, Россия, Тайвань) так и делали. А у нас были проведены "смешные" 700–800 тестов при том, что из стран, где бушует коронавирус, в Украину вернулись десятки, если не сотни тысяч наших граждан. Как мы дошли до этого и кто виноват – надо разбираться потом, но очевидно, что: 1) тестов не было; 2) врачам указывали их "беречь". В итоге объявленные официально данные об инфицированных не могут вызывать доверия», – сообщил Медведчук.

Нардеп подчеркнул, что тестирование – это не просто измерение для того, чтобы узнать, сколько человек заболело.

«Это единственный путь купирования пандемии: тестируем всех, у кого есть симптомы ОРВИ, особенно тех, кто вернулся из стран с пандемией. Если тест положительный – тестируем ВСЕХ, с кем этот человек контактировал; изолируем всех положительных. То есть рвем цепочки передачи вируса», – пояснил парламентарий.

Только вместо этого, подчеркнул избранник, власть начала быстро и крайне непрофессионально применять различные ограничительные меры к украинскому обществу.

«Как будто карантины и чрезвычайные положения могут заменить тесты и лекарства. Не говоря уже о том, что некоторые введенные ограничения могут оказаться опаснее самой болезни», – заявил политик.

Виктор Медведчук привел данные экспертов, согласно которым принимать чрезвычайные меры с ограничениями (к примеру, запрещать хождение по улицам без уважительной причины) целесообразно лишь в наиболее пораженных регионах, как это было сделано в Италии.

«Там такими мерами охвачена территория, где проживает четверть населения страны. Для Украины это особенно важно, поскольку излишняя чрезвычайщина обрушит бюджет и лишит государство средств для борьбы с болезнью», – сообщил политик.

Медведчук акцентировал внимание на еще одном обстоятельстве:

«Ряд высших чиновников активно агитируют за "закручивание гаек" и введение чрезвычайного положения (ЧП) по всей Украине только для того, чтобы укрепить личную власть. Проявляется это и на местном уровне, в том числе и как форма легализации радикалов. Так, в Киеве той же так называемой "Муниципальной варте" уже предоставили полицейские функции, что прямо противоречит украинскому законодательству».

По словам депутата, для сохранения в Украине демократии даже в условиях ЧП необходимо использовать все возможные формы эффективного парламентского контроля над силовыми структурами.

«Ключевым вопросом остается адекватное информирование населения. Авторитетные специалисты должны спокойно объяснять, как следует себя вести при тех или иных симптомах. В частности, не заниматься самолечением. Необходимо срочно принять меры для обеспечения клиник всеми средствами и оборудованием, рекомендованным и сертифицированным ВОЗ. Отменить все абсурдные ограничения, введенные при Супрун, на приобретение необходимых лекарственных средств и оборудования в России. И наконец, принять решение о блокировании любых шагов по продолжению преступной медреформы имени Супрун. Стране нужны эффективные медицинские и организационные мероприятия – тестирование, качественное лечение, изолирование инфицированных, а не явно избыточное ограничение прав и свобод граждан», – в итоге заявил Виктор Медведчук.

Ранее политик заявил, что экономические потери от мер по противодействию пандемии коронавируса могут серьезно превысить потери от самой пандемии.