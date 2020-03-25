Экономический кризис из-за пандемии коронавируса на себе сполна ощутили практически все страны мира, правительства многих госсударств пытаются его преодолеть - выстоять в непростых сложившихся обстоятельствах и в первую очередь предоставить гарантии населению

Новый же украинский Кабмин не стал тем правительством, которое способно эффективно противостоять экономическому кризису и пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук. Так, согласно ошеломляющей статистике, промышленное производство в феврале текущего года в Украине снизилось еще на 0,2% по сравнению с январем 2020 года и на 4,1% к февралю 2019-го:

«Промышленное производство в стране продолжает снижаться уже более года. Сейчас, когда на карантин остановлено полстраны, падение промпроизводства начинает происходить просто обвальными темпами. Правительство явно не отдает себе отчета в том, какими будут последствия такого краха экономики, и не предлагает хоть каких-то действенных мер по его предотвращению», – констатировал Медведчук ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины, согласно которым.

В Украине растет безработица - показатель вырос с 7,3% в ІІІ квартале 2019 года до 8,7% в ІV квартале:

«Не только сама тенденция, но и ее масштаб носят просто угрожающий характер. Ведь речь идет о миллионах наших сограждан. Теперь эта катастрофическая ситуация с занятостью населения только усугубится – добавились еще сотни тысяч украинцев, потерявших заработки в других странах и вернувшихся (а они вынуждены вернуться) в Украину. Правительство пока не предложило им какую-либо трудовую перспективу», – отметил Медведчук.

Кабмин Шмыгаля не в состоянии справиться с новыми вызовами и все вышеупомянутые цифры – явное тому свидетельство:

«К сожалению, необходимо признать, что правительство Шмыгаля не стало тем Кабмином, который способен эффективно противостоять экономическому кризису и пандемии коронавируса», – резюмировал политик.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что правительство Дениса Шмыгаля приняло катастрофическое решение – переложить основные расходы по борьбе с пандемией коронавируса на местные бюджеты и бизнес, прежде всего малый и средний.