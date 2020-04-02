Власть Украины запретила жителям оккупированного Донбасса въезд на территорию страны, тогда как Россия наоборот разрешила

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

При этом он подчеркнул, что считает действия Сергея Сивохо, которого уволили с должности советника секретаря СНБО, правильными.

"А я говорил, что закончится все реальным результатом. "Вы нам поверьте - и все будет хорошо". Вот как с Сивохо. Человек ментально из Донецка, и он понимает, что это ведь граждане Украины, которые живут на неподконтрольной территории. Его действия были абсолютно правильны. Более того, а кто говорил, что через сознание, через интересы этих людей надо к ним дойти и вернуть их в семью украинского народа? Но он не первый это говорил, мы это предусмотрели еще в мирном плане урегулирования в январе прошлого года, но он это говорил. А потом советник на общественных началах секретаря СНБО проводит эту линию – этот круглый стол, дискуссию, а как по-другому?», - отметил Медведчук.

А вот решения закрыть блокпосты на линии разграничения политик категорически не разделяет.

«А власть мало того что уволила Сивохо с должности, так еще 22 марта закрывает блокпосты на линии соприкосновения для перемещения лиц через линию соприкосновения. Т. е. с неподконтрольных территорий на подконтрольные. Это как?" – отметил председатель политсовета партии ОПЗЖ.

Он подчеркнул, что на территории ОРДЛО находятся граждане Украины.

"Это же граждане Украины, которых мы признаем гражданами Украины. А как же статья 33 Конституции: каждый гражданин имеет право свободно вернуться в Украину, на ее территорию. Это же конституционное право. Как может власть каким-то решением, непонятно какого звена власти, устанавливать такое? И в это время РФ разрешает перемещение лиц с неподконтрольной территории Украины на территорию РФ. Мы с чем идем к этим людям? Мы как собираемся их вернуть? Мы как собираемся принести мир на Донбасс, каким образом? Может, это добавит наш безальтернативный курс в НАТО, а может быть, подписание закона Зеленским об общем среднем образовании, где запрещено образование на русском языке. И в это время социология говорит о том, что за то, чтобы дети учились и получали образование на русском языке, выступают 33% по всей стране. Плюс еще 40% в областях юго-востока, где живет большинство русскоязычного населения. Может быть, этими шагами Зеленский думает вернуть этих людей? Или его заявление: "Я даю год на выполнение минских". Это он кому дал этот год? А может, это ему дали год на выполнение, а потом украинский народ должен рассмотреть этот вопрос? "У меня есть план Б". Какой план у тебя есть? Порошенко допустил, что раскол превратился в распад: неконтролируемый Крым, неконтролируемый Донбасс», - заявил политик.

Медведчук добавил, что не видит у украинской власти стремления к миру на Донбассе.

«Человек пришел на главном тезисе: восстановление мира и возвращение Донбасса. Как мы говорим: вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс. Что он сделал в этом плане? Ничего не сделал. Ни одного шага не было сделано. Да, были проведены обмены, но обмены - это не мир. Это возвращение людей в семьи, и это правильно. Это надо было делать и с Россией, и с ОРДО, и с ОРЛО. Но это не мир. Его "стремление" к миру – это, в том числе, и увольнение Сивохо. И, в том числе, то, что допустили расправу с Сивохо, которую осуществили национал-радикалы. Его "стремление" к миру – это подписание закона о языке, курс в НАТО. Его "стремление" к миру - это, в том числе, и вопросы земли, языка экономики, социальной сферы. На самом деле никакого стремления нет», – добавил нардеп.