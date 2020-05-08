Президент Владимир Зеленский вызвал неоднозначную реакцию украинцев своим появлением на границе с Россией

Президент приехал в Луганскую область, чтобы почтить там память погибших в годы Второй мировой войны, сообщила его пресс-служба и опубликовала кадры.

Зеленский приехал в пгт Меловое, которое разделено границей между Украиной и Россией.

Там он посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям". Зеленский возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции - солдата, который снимает головной убор перед родной землей.

Отмечается, что также рядом с памятником находится братская могила, где покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения пгт Мелового. 1066 имен павших героев высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы.

Кадры вызвали бурю комментариев в сети. Некоторые даже увидели в происходящем намек на примирение с Россией.

«А чего это он поперся на границу с унитазией?», «Не было бы карантина поперся бы к самому ***** отмечать победоносие», «Опять в бронепиджаке», «Это оно так заявляет о примирении с кацапами, которые украли наши земли и продолжают убивать украинцев. Оно бы и на Красную площадь поехало, но пока еще ссыкотно», «Что за зеленые человечки? Где знаки принадлежности этой якобы официальной компании к Украине?», «Не получилось из-за вируса постоять с Путиным на Красной площади, так поехал на границу…», - пишут в сети.

Напомним, Зеленский поплатился за назначение Саакашвили, конфликт с Грузией вышел из-под контроля.

Как сообщала Politeka, украинцам показали все "достижения" Зеленского за год: "Все само рассосалось".

Также Politeka писала, что Зеленскому напомнили главные зашквары на посту президента: "Путин - нормальный пацан".