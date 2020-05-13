Расследование взрывов на военных арсеналах в феврале 2017 года в Харьковской области было прекращено незаконно

Об этом говорится в депутатском обращении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Рената Кузьмина, направленном и. о. директора ГБР Александру Соколову, сообщает пресс-служба партии.

Так, три года назад на 65-м арсенале ГРАУ ВСУ в Балаклее Харьковской области аудиторская проверка выявила факты масштабных хищений на 560 млн грн. Объяснения должны были быть предоставлены до 30 марта того же года, однако 23 марта 2017 года на этом арсенале произошел пожар и взрывы, в результате которых был фактически уничтожен самый большой склад боеприпасов в Украине. Ущерб составил более 12 млрд грн. Кроме того, погибли два гражданских лица и еще два человека получили ранения. Также было разрушено и повреждено 392 объекта.

В обращении говорится, что о возможном мотиве пожара и взрывов сразу же доложили тогдашнему президенту Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову. Однако, узнав об истинных причинах пожара, Порошенко приказал дальнейшее расследование прекратить.

Народные депутаты предположили, таким образом, становится понятно, что Порошенко и его окружение, а именно уже упомянутый Турчинов, министр обороны Полторак, начальник Генштаба Муженко знали о реальных объемах хищений военного имущества и боеприпасов.

"Не исключено, что указание прекратить расследование обстоятельств пожара Порошенко дал именно с целью сокрытия собственного участия в схемах хищений", - говорится в депутатском обращении.

Тогда возникла ложная версия о якобы бомбардировке складов беспилотником. С целью фабрикации «доказательств» в пользу этой версии экспертов Харьковского НИИСЭ отстранили от участия в деле, а проведение дальнейших экспертиз поручили экспертам Киевского НИИСЭ.

"Указанная версия стала единственной в уголовном производстве, даже несмотря на то, что она не согласовывалась с материалами осмотров места происшествия и судебных экспертиз. Именно на ней настаивали органы досудебного следствия, руководители Генеральной прокуратуры и экс-председатель СБУ Василий Грицак", - указывается в тексте обращения.

«С целью сокрытия ранее совершенного преступления (масштабных хищений боеприпасов и военного имущества) организовано уничтожение всего имущества арсенала путем подрыва боеприпасов и поджога. С этой же целью экс-генпрокурором Луценко и бывшим председателем СБУ Грицаком во исполнение указания экс-президента Порошенко о прекращении расследования обстоятельств взрывов организована фальсификация уголовного производства о "диверсии". В действиях Порошенко, Луценко, Грицака, Турчинова, Полторака, Муженко имеются признаки уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины, а именно ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта с целью помешать исполнению ими служебных обязанностей), ст. 365 (превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов), ст. 366 (служебный подлог). В действиях лиц, совершивших хищение военного имущества в особо крупных размерах и скрывших это преступление путем устройства взрывов и поджога, содержатся признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах), ст. 410 (похищение военнослужащим боеприпасов, другого военного имущества), ст. 411 (умышленное уничтожение военного имущества общеопасным способом, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия) УК Украины», – перечислено в документе.

Учитывая вышеизложенное, народные депутаты просят считать это депутатское обращение заявлением об уголовных правонарушениях и внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.