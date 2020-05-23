Эскалацию конфликта на Донбассе можно объяснить нежеланием Владимира Зеленского выполнять Минские соглашения

Об этом председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил в эфире передачи «Вести» со Стасом Натанзоном, комментируя очередное обострение на Донбассе.

«В первую очередь обострение на юго-востоке, на Донбассе, связано с нежеланием киевской власти, которую возглавляет господин Зеленский, реализовывать Минские соглашения, направленные на мирное урегулирование. И сегодня это становится очевидным, причем очевиднее с каждым днем, потому что власть демонстрирует свое отношение к выполнению Минских соглашений, демонстрирует свое отношение к парижскому коммюнике, подписанному главами государств "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года, разговорами о том, что сначала нужны границы, а потом выборы, что особый статус в Конституцию никогда не будет внесен. Хотя все это предусмотрено Минскими соглашениями, которые утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН», – отметил Медведчук.

Политик уверен, что Украиной Минские соглашения выполняться не будут. И подтверждением этого, отметил он, является в том числе и заявление господина Зеленского на пресс-конференции по итогам года пребывания на посту президента. Зеленский сказал: «Мы будем придерживаться Минских соглашений». И объяснил почему. Да потому, что к Минским соглашением привязаны санкции против России. Вот основная стратегическая цель разговоров о том, что Украина будет придерживаться Минских соглашений, подчеркнул Медведчук.

Политик отметил, что реализация Минских соглашений зависит от политической воли украинской власти.

«Вчера это был Порошенко, сегодня это Зеленский. Ни первый, ни второй никаких конкретных шагов на этом пути не делали. Поэтому продолжаются обстрелы, отсутствует разведение сил от линии соприкосновения, не делается ничего для реализации политической повестки Минских соглашений в плане разработки законов – специального закона по выборам, закона об особом статусе, внесения изменений в Конституцию и разработки закона об амнистии», –подчеркнул Медведчук.

Политик также констатировал, что в Верховной Раде не делается ничего для принятия указанных законов, так как власть этого не хочет. Поэтому несмотря на то, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» внесла соответствующие законопроекты, воз, как говорится, и ныне там.

«То есть категорический отказ от мирного урегулирования, альтернативой которому, на мой взгляд, к сожалению, может стать потеря Донбасса для Украины. По этому пути сознательно, я считаю, идет сегодня власть под руководством Зеленского», – подытожил Виктор Медведчук.