23 мая в Киеве совершено нападение на офис партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", пострадал один из охранников

В ОПЗЖ сделали официальное заявление по поводу атаки. Так, по данным пресс-службы партии, вместо того, чтобы задержать нападавших, полиция схватила 11 человек из числа службы безопасности ОПЗЖ, которые противостояли атаке и пытались помешать незаконным противоправным действиям национал-радикалов.

«Один из работников охраны госпитализирован «скорой помощью» после удара в висок благодаря действиям полиции, заблокировавшей работу службы безопасности офиса, национал-радикалы свободно нападали на работников офиса и службу безопасности, пытались подорвать офис, применяя взрывпакеты, бросали файеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской. Атаки, которые были нормой при режиме Порошенко, продолжаются и при Зеленском», – заявили в ОПЗЖ.

В заявлении говорится, что правоохранители задержали нескольких нападавших только после того, как они направили в сторону полицейских файеры.

По мнению представителей партии, причиной атаки послужила их "пинципиальная позиция в вопросах выполнения Минских соглашений".

«Это нападение на офис является попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию нашей партии в вопросах выполнения Минских соглашений и установлении мира на Донбассе, по поводу недопустимости внешнего управления Украиной со стороны Соединенных Штатов Америки, попыткой запугать сторонников нашей партии, которые 9 мая, вопреки позиции власти, масштабно праздновали День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, продемонстрировав, что национал-радикалам и идейным наследникам фашизма не удастся сломить наш народ», – объяснили в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

В политсиле напомнили, что ОПЗЖ борется со свободным функционированием на территории Украины американских военных биолабораторий, проводящих эксперименты с опаснейшими вирусами. Кроме того, партия отстаивает защиту интересов украинского народа в вопросах недопущения продажи украинской земли, в вопросах использования русского языка и свободного доступа к интернет-ресурсам.

«Не имея возможности опровергнуть эту позицию в открытой политической дискуссии, наши политические противники используют подконтрольных национал-радикалов для террора и запугивания. Таких национал-радикалов власть держит на крючке, не выдвигая обвинений даже за особо тяжкие преступления.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что, несмотря на атаки, мы будем продолжать отстаивать интересы наших избирателей и всего украинского народа», – резюмировали в партии.