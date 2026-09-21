Подорожчання продуктів в Харківській області триває: з липня цукор подорожчав на 15%, рис і пшоно — на 13%. Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку міста оприлюднив свіжі середні ціни.

Подорожчання продуктів у Харківській області фіксують уже кілька місяців поспіль — днями Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради оновив моніторинг цін і показав, скільки тепер коштують базові товари на полицях.

Найбільше з липня подорожчав цукор — його вартість зросла одразу на 15%. Слідом за ним ідуть рис та пшоно, які додали по 13%. Тобто саме бакалія, яку харків'яни зазвичай купують про запас, виявилася найчутливішою до коливань цін.

Скільки тепер коштують продукти в Харкові

Станом на 16 вересня середні ціни в торговельній мережі міста виглядають так: гречана крупа — 87,75 грн/кг, рис довгозернистий — 63,05 грн/кг, рис круглозернистий — 67,10 грн/кг, пшоно — 68,75 грн/кг.

Манна крупа подорожчала на 6% і тепер коштує 34,20 грн за упаковку 0,8 кг. Цукор — 33,45 грн/кг. Макаронні вироби (ріжки) додали 4% і продаються по 37,80 грн/кг. Гречка, попри подорожчання на 5%, лишається однією з найдорожчих круп на прилавку.

Окремо варто згадати соняшникову олію і борошно, які суттєво не подорожчали. Пляшка олії об'ємом 850 мл коштує 98,6 грн, а кілограм пшеничного борошна — 31,50 грн. Кам'яна сіль також лишилася стабільною — 20,55 грн/кг.

Яйця — окремий рекорд

Порівняно з липнем найстрімкіше зросли в ціні курячі яйця — приблизно на 25%. Сьогодні за упаковку з 10 штук у Харкові просять від 75 до 95 грн залежно від категорії та виробника.

Загальна картина для споживача така: дефіциту на полицях не спостерігається — супермаркети лишаються наповненими, а логістичні складнощі в регіоні не вплинули на асортимент. Водночас ціновий тиск на базову бакалею зберігається й наростатиме восени.

Створено за матеріалами Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку міста Харкова та infocity.kharkiv.ua.