Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 22 по 28 вересня показує поступове потепління: максимум прогріється до +22°, а мінімум складе +18°.

Раніше прогноз погоди на попередній тиждень попереджав про різку зміну погоди в Одеській області. Новий тиждень, з 22 по 28 вересня, виявився спокійнішим: синоптики прогнозують поступове потепління від +18° до +22° удень, і лише один день з можливими опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня з 22 по 28 вересня температура вдень в Одеській області коливатиметься від +18° до +22°, а вночі — від +12° до +17°.

У вівторок, 22 вересня, повітря вдень прогріється до +19°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У середу, 23 вересня, денна температура утримається на позначці +19°, вночі — +13°. Хмарність мінлива, без опадів.

У четвер, 24 вересня, очікується найменш тепла денна температура за тиждень — лише +18°, вночі похолодає до +12°. Хмарність мінлива, опадів не буде.

У п'ятницю, 25 вересня, вдень повітря прогріється до +19°, вночі — до +15°. Небо буде малохмарним, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 26 вересня, температура вдень підвищиться до +20°, вночі очікується +17°. Малохмарно, без опадів.

У неділю, 27 вересня, регіон прогріється до найвищої позначки тижня — +22° вдень, вночі — +17°. Малохмарно, опадів не прогнозують.

У понеділок, 28 вересня, тепла погода утримається: вдень +22°, вночі +17°. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 27 вересня, з температурою +22°, а найпрохолодніше буде у четвер, 24 вересня, коли максимум складе лише +18°. Перепад температур за тиждень невеликий — 4°. Опади прогнозують лише в п'ятницю, 25 вересня.

У п'ятницю, коли можливі опади, одеситам варто мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі. В інші дні тижня погода залишиться сухою та комфортною для прогулянок, а невеликий перепад температур не потребує суттєвих змін у гардеробі — досить легкої куртки чи кофти на вечір.

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