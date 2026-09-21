Графіки відключення світла у Миколаєві 22 та 23 вересня передбачають планові знеструмлення на низці вулиць — енергетики попередили мешканців про години, коли не буде електроенергії.

Графіки відключення світла у Миколаєві на 22 та 23 вересня вже оприлюднені — енергетики попередили мешканців про планові знеструмлення, які триватимуть по вісім годин на добу.

В обидва дні відключення електроенергії проводитимуться з 09:00 до 17:00. Це планові технічні роботи на мережах, тож мешканцям варто заздалегідь підготуватися до відсутності світла у вказані години.

Про це повідомляє Миколаївобленерго — повний перелік адрес опубліковано на офіційному порталі energy.mk.ua.

22 вересня світло вимикатимуть, зокрема, на вулицях 8 Слобідська, Севастопольській, Круговій, Ігоря Бедзая та Космонавтів. Також знеструмлять окремі будинки на провулках Глухий, 1 Круговий, 3 Круговий, 4 Баштанський, а також вулиці 1 Лінія, 3 Лінія, 4 Поздовжня, 5 Лінія, 5 Поздовжння, Херсонське шосе та провулки Крайній, Середній, Ясний.

23 вересня знеструмлення зачепить вулиці Вільна, Молодіжна, Повстанська, Юрія Тютюнника, 1 та 3 Слобідські, Марка Кропивницького, Баштанську, Г. Матуляка та Ізмалкова. У переліку також проспект Центральний та провулки 1 Молодіжний, Свободи, Супутників, 7 Круговий і Наскрізний.

Відключення позначені як планові, тож після завершення робіт о 17:00 електропостачання має відновитися у повному обсязі. Енергетики радять мешканцям перевірити заряд ґаджетів та врахувати відсутність світла під час планування справ на вказані години.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Миколаївській області: у ПФУ пояснили, хто отримає надбавку до 40%.

Також Politeka повідомляла, молоко по 40 грн, масло до 500 гривень: що подорожчало на ринку в Миколаєві.