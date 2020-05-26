Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства

Кабинет министров Украины уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Исполняющим обязанности руководителя назначена первый заместитель Юлия Мороз, передает Politeka.net со ссылкой на правительственный портал.

Согласно распоряжению, Башлык уволен с должности главы Госгеокадастра в соответствии с частью первой статьи 87(1) закона "О государственной службе". Данная статья разрешают премьер-министру или профильному министру подать представление на увольнение на протяжении четырех месяцев с момента назначения.

Отметим, Башлык возглавлял службу с декабря 2019 года.

Ранее мы сообщали, 28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года. Речь об обороте сельскохозяйственных земель.

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости», - отметили в пресс-службе президента.

Как известно, документ предусматривает запуск рынка земли в Украине и снятие моратория с продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Документ вступит в силу 1 июля 2021 года. Согласно ему, в первые два года землю смогут покупать только граждане Украины, будет действовать ограничение – не больше 100 гектаров в одни руки. Последующие два года землю смогут покупать украинские юридические лица, будет действовать ограничение - не больше 10 тысяч гектаров в одни руки.

Напомним, что в Раде проговорились о новом заговоре Зеленского и Порошенко: "Вова колебался".

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