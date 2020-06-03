Власть всеми способами пытается отвлечь внимание общественности от выполнения Минских соглашений

Об этом в кулуарах Парламента заявил глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

По его словам, инициатива власти о том, чтобы к переговорам по Донбассу привлечь "знаковых фигур" из числа переселенцев, ни к чему не приведет.

«В Минских соглашениях нет того, чего хочет сегодня украинская власть, в том числе и господин Ермак, который излагает подобную идею, что переселенцы ‒ представители Донбасса, живущие в Киеве, то есть на контролируемой территории, ‒ будут представлять Донбасс с той стороны. Во-первых, на это не согласятся представители Донецка и Луганска. Их неоднократные заявления говорят о том, что это является неприемлемым», - утверждает политик.

Виктор Медведчук также напомнил, что в Минских соглашениях нет ничего, что могло бы толковаться в пользу подобной инициативы.

«Хотя бы потому, что все Минские соглашения (а их было три ‒ Минский меморандум 2014 года, протокол 2019-го и Минские соглашения от 12 февраля 2015 года) с той стороны подписывались теми, кто являлся руководителями непризнанных территориальных объединений. Поэтому если те стороны на это не пойдут, то, естественно, никто другой представлять интересы Донбасса не будет. Эту идею я отношу к числу тех, которые отвлекают внимание от выполнения Минских соглашений», – продолжил парламентарий в кулуарах Рады.

По словам Медведчука, привлечение переселенцев к переговорам по Донбассу ни к чему не приведут, поскольку в диалоге должны участвовать те люди, кто реально принимает решения на тех территориях.

«Думаю, этого не будет. По тем причинам, что я перечислил. Даже если переселенцы, или, как упоминают о них представители власти, "знаковые фигуры с Донбасса", будут выступать как переговорщики со стороны неконтролируемых территорий, то договоренности никто не сможет реализовать. Потому что реализовывать их надо через тех, кто реально управляет там, кто реально может принимать решения, а значит, реально с этими людьми можно договориться о мире», – подчеркнул глава Политсовета партии "ОПЗЖ".

Подытоживая, Виктор Медведчук заявил, что позиция его политсилы по Донбассу и мирному урегулированию остается прежней.

«Надо выполнять Минские соглашения, надо вести прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, по поводу чего категорически отрицательно высказывается сегодняшняя киевская власть. Это – стратегическая ошибка, и это означает, что вопрос не будет доведен до завершения. То есть мирного урегулирования как такового не будет, и причина заключается в том, что нет политической воли к миру. А есть поиск путей, которые ни к чему не приведут», – резюмировал политик, выступая в кулуарах Верховной Рады.