Порядка в Украине после того, как наша власть начала прислушиваться к советам Запада, становиться все меньше

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, передает пресс-служба партии.

По его словам, Совет Европы начал искать специалистов по так называемому «демократическому управлению». Их планируется привлечь для проведения консультаций по Украине. По мнению Медведчука, это является очередным свидетельством того, что Запад назначает нам управителей и контролеров, которые будут совершают внешнее управление страной.

При этом ключевым вопросом, по словам парламентария, для Совета Европы являются отдельные области и города Украины, где остались «люди, для которых интересы своего региона и города на первом месте».

«Привлечение европейцев, которые будут получать зарплаты в ЕС и при этом проводить в Украине консультации по политическим и юридическим вопросам государственного управления, а также «наращиванию потенциала демократического управления» в государственных органах, ни с демократией, ни с суверенитетом, ни с независимостью ничего общего не имеет», - отметил он.

В связи с этим Медведчук советует украинской власти перестать «витать в облаках», а начать строить систему управления, которая базировалась бы на законе и профессионализме, а также политической ответственности перед украинским народом, а не перед Советом Европы.

«Вся новейшая история Украины свидетельствует о том, что чем больше мы прислушиваемся к советам Запада, тем меньше в стране порядка и больше долгов и обязательств. Представители власти могут обсудить эту закономерность с западными "инструкторами" во время многочисленных семинаров и конференций. Если, конечно, у наших власть имущих хватит для этого смелости и подготовки, в чем я очень сомневаюсь», - подчеркнул он.