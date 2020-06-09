Стало известно, кто будет представлять ОРДЛО от Украины на заседании политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе

Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на источники в МИД Украины.

В частности, Луганскую область будут представлять руководитель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Донецкую область будут представлять известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский.

Денис Казанский

«Сергей Гармаш и Денис Казанский – это достойные люди, я их лично знаю», - отметил шеф-редактор «Хвилі» Юрий Романенко.

Также он добавил, что «после начала войны на Донбассе Казанский и Гармаш перебрались в Киев и очень хорошо разбираются в ситуации в регионе».

Напомним, ранее глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что к переговорам по урегулированию войны на востоке Украины должны быть привлечены признанные представители гражданского общества Донбасса, не причастные к военным действиям.

Он заявлял, что власти Украины планируют приглашать на заседания Трехсторонней контактной группы переселенцев с Донбасса, чтобы прекратить "монополию, существовавшую 6 лет, когда там сидели только представители "ЛНР" и "ДНР".

Заседания Контактной и рабочих групп по урегулированию конфликта на Донбассе пройдут 9 и 10 июня в формате видеоконференций.

Во вторник, 9 июня, состоятся видеоконференции профильных групп (по политическим вопросам, по вопросам безопасности, по экономическим вопросам и по гуманитарным вопросам).

В среду, 10 июня, должна пройти видеоконференция Контактной группы.

Напомним, план Путина по разделению Украины провалился, у РФ остался один выход: появилось заявление.

Как сообщала Politeka, боевики "Л/ДНР" пригрозили атаковать Украину в полную силу: "Мы только сдерживались".

Также Politeka писала, что за спиной Украины в Германии решили, что делать с Донбассом: переговорщик Путина раскрыл детали.