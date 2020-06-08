В ОРДЛО подняли по тревоге подразделения «народной милиции» и начали массово блокировать связь

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. Отмечается, что к таким мерам "главари республики" прибегли из-за массовых протестов. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

По его словам, «вооружённые силы ЛНР» приведены в «боевую готовность» из-за массового размещения агитационных листовок в Антраците и Славяносербске с призывами к перевороту, бунтарству, отказу выходить на работу работников угольной и медицинской промышленности, а также других учреждений.

Анатолий Штефан показал, как выглядят такие листовки. "Шахтер, стоим до конца. Пасечник, где наши деньги?", - написано на них.

Более того, жители временно оккупированных территорий сообщают, что у них начали блокировать связь и социальные сети.

«В ОРЛО со вчерашнего вечера решили закрыть доступ к Вконтакте, без впн никто не может зайти. Водафон заглушили еще раньше. Интересная жизнь в молодой и народной», «У нас реально заблочен до сих пор Вк, через Впн, аннонимазеры не открывает, только через TOR)) Все -лишь бы с шахты, где бастуют горняки не прошла информация, не зря ее резко в карантин взяли», - пишут в сети 8 июня.

При этом происходящее также связывают с возможным наступлением российских военных. Также собщается, что закрывают целые города.

«Глушат средства связи, не иначе как русня драпать собралась))) ну или наоборот наступать», «Сейчас древним шахтерам объяснят, что требовать зарплату не по братски и вообще кушать вредно», "Нагнали сейчас военных, творится очень ужасное. Чтобы другие шахтеры не приехали к ним в помощь, закрыли города Антрацит и Ровеньки", - комментируют сообщения в сети.

Отметим, что в последние время на оккупированных территориях протесты из-за невыплат зарплат и низкого уровня жизни учащаются.

Напомним, жители "ЛНР" неожиданно начали прозревать, где оказались: "человеческая жизнь ничто, чуда не случилось".

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