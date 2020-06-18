Новые обвинения в так называемой «госизмене» в адрес председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и других его однопартийцев объясняются тем, что даже сейчас украинская политика продолжает следовать курсу экс-президента Петра Порошенко

Об этом в эфире программы «60 минут» заявил Виктор Медведчук.

«Являюсь исключительно законопослушным гражданином Украины, выполняю все законы. Очередное уголовное дело по государственной измене – потому что власть Порошенко. Идёт седьмой год правления Порошенко, не Зеленского, я не забыл, что у нас другой президент и он уже второй год при власти. Но это фактически седьмой год правления Порошенко», – сказал политик.

Виктор Медведчук объяснил свою точку зрения неоспоримыми фактами.

«Всё, что было тогда: антироссийская истерия, русофобия, уголовное преследование оппозиции, которая выступает за восстановление нормальных отношений с Российской Федерацией, странами СНГ, за торгово-экономические отношения. Всё преследовались Порошенко, сегодня преследуется Зеленским. И, безусловно, команда господина Зеленского делает всё для того, чтобы нас попытаться зацепить за те или иные обстоятельства», – сообщил народный депутат.

Медведчук заверил, что ОПЗЖ будет поддерживать отношения с представителями Российской Федерации, с депутатами Госдумы, с представителями «Единой Россией», с которой политсила в ближайшее время подпишет Меморандум о сотрудничестве.

Также парламентарий коснулся вопроса его возможной поездки на предстоящий Парад Победы в Москве.

«У меня и у моих коллег есть подозрение, что, зная о том, что собирается делегация на парад 24 июня, два дня тому назад Кабинет министров Украины принял постановление, о том, что Россия и Белоруссия попадают в красную зону стран, после возвращения из которых все должны попасть в обсервацию. Есть видение, что это сделано специально против меня и моих коллег, чтобы мы не поехали в Москву. Чтобы сделать всё для того, чтобы препятствовать если не поездке в Москву, то нашей активной публичной деятельности затем. Поэтому, это уголовное дело из разряда этого, и оно будет продолжаться, но мы будем с этим бороться», – разъяснил Виктор Медведчук.

Политик сообщил, что ОПЗЖ на данный момент рассматривает вопрос поездки делегации на Парад Победы в Москву, учитывая ряд обстоятельств.

«Возникли обстоятельства по поводу обсервации после приезда. И это очень серьезно, потому что идет парламентская работа и наша делегация может попасть в вакуум политического пространства. То есть, запретят нам учувствовать в заседаниях и других политически-активных действиях. Мы будем принимать решение по этому вопросу. Но власть делает всё, чтобы в Москву не попали», – резюмировал Виктор Медведчук.