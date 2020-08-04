По результатам исследования, проведенного 1-3 августа 2020 года социологической компанией «RTS» («Роботизированные телесистемы»), если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов было бы отдано за партию «Слуга народа» (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) – 26,7%, «Оппозиционную платформу – За жизнь» (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович,) – 21,8%, «Европейскую солидарность» (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) – 16,7% и ВО «Батькивщина» (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 6,9%.

Об этом сообщается на сайте Свобода.ua.

На пороге прохождения в следующий состав Верховной Рады Украины расположилась «Партия Шария» — 4,7%. Рейтинг других политических партий распределился следующим образом: «Сила и честь» — 3,6%, «Гражданская позиция» — 2,8%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,5%, «Самопомощь» — 2,0%, «Свобода» — 1,9%, «Голос» — 1,7%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,1%, «Оппозиционный блок» — 0,9%, «За будущее» — 0,8%, «Национальный корпус» — 0,7%.

На вопрос о том является ли Украина, по мнению респондентов, по-настоящему независимым государством 51,8% опрошенных заявили, что Украина таким государством не является и находится под внешним управлением, 36,9% ответили на вопрос положительно и 11,3% затруднились дать свой ответ на этот вопрос.

Суммарно 61,3% опрошенных заявили о том, что не чувствуют себя в безопасности с учетом нынешней активности право-радикальных группировок, проведения ими незаконных акций, использования оружия, а также принимая во внимание последние случаи захвата заложников в Луцке и Полтаве. 35,7% ответили на данный вопрос положительно, еще 3,1% затруднились дать свой ответ.

61,2% опрошенных полагают, что нынешняя власть не в состоянии обеспечить безопасность гражданам Украины. Для сравнения, положительно на этот вопрос ответило вдвое меньшее количество опрошенных (33,3%).

1-3 августа 2020 года социологическая компания «RTS» («Роботизированные телесистемы») провела исследование общественного мнения методом CATI (computer-assisted telephone interviews). Для получения репрезентативной выборки было опрошено население Украины возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность – 3,000 респондентов. Статистическая погрешность: +/- 2,5%.