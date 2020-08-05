Народный депутат от «Нашего края» Сергей Шахов инициирует проверку токсичных предприятий Украины, которые никогда не проходили модернизацию и работают с опасными химическими веществами

Соответсвующее заявление он сделал после ужасной трагедии в Ливане, где во вторник вечером в порту Бейрута произошел большой взрыв.

2750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, хранились там 6 лет.

«У нас в Украине сегодня работают три аналогичных завода. Ни один из которых никогда не проходил модернизацию. Как председатель экологического подкомитета, я призываю правительство провести аудит заводов, на которых в производстве используется и сохраняется нитрат аммония», - отметил депутат на своей странице в Facebook.

Шахов также выразил соболезнования семьям всех погибших и пострадавшим и добавил, что украинцы должны быть уверены, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.