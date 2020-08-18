Вся ответственность за действия НОТУ, отказавшей Максиму Ткачуку в регистрации на национальный отбор для участия в Детском Евровидении-2020, лежит на украинской власти во главе с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявляет пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«12-летнему Максиму Ткачуку, которому националисты устроили настоящую травлю за исполнение песни «Смуглянка», Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в регистрации на национальный отбор для участия в Детском Евровидении-2020. Видео с песней Максима Ткачука, набравшее в 4 раза больше голосов, чем у ближайшего конкурента, удалили с сайта, отобрав у ребенка заслуженную победу», – говорится в сообщении.

В партии уверены, что такое решение является воплощением худших черт нынешней государственной системы, которая переняла методы режима Порошенко.

«Во-первых, это очередное проявление пещерной русофобии, ненависти ко всему, что связано с русским языком, с русской культурой, с героическими страницами нашей истории. Песня «Смуглянка» стала настоящим гимном дружбы народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Во-вторых, это циничная и грязная расправа над детской мечтой и детским талантом. Этому нет прощения, и организаторам такой травли никогда не оправдаться даже перед самими собой. В-третьих, руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сорвавшее в прошлом году поездку певицы Марув на Евровидение и опозорившее нашу страну на всю Европу, продемонстрировало, что не способно учиться даже на собственных ошибках», – отмечают в партии Медведчука.

По убеждению ОПЗЖ, произошедшее свидетельствует о запредельном уровне не только непрофессионализма, но и неадекватности нынешней власти.

Ввиду всего вышеуказанного, партия Медведчука требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии.

Подводя итог, в партии заявили, что эти события демонстрируют, с какой легкостью различные «слуги народа» идут на прямые подтасовки и манипуляции, искажая и отменяя волеизъявление украинских граждан.