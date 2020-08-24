Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» сделала завление по поводу нападения на народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Татьяну Плачкову, депутатов одесского городского совета Богдана Гиганова и Лидию Леонидову, а также журналистов съемочной группы телеканала ZIK.

В партии считают, что это свидетельствует о полной безнаказанности национал-радикалов.

«Особое возмущение вызывает тот факт, что молодчики, препятствовавшие законной деятельности народного депутата Украины, депутатов местных советов и профессиональной деятельности журналистов, нарушавшие общественный порядок и применявшие силу к окружающим, делали это при полном попустительстве сотрудников правоохранительных органов.

Национал-радикалы осознанно и при содействии правоохранительных органов реализуют «теорию разбитых окон», которая рассматривает отдельные правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом, поощряющий ее», - говорится в заявлении.

«Нацкорпус» накануне местных выборов приучает своих активистов к тому, что они имеют право нарушать закон, и правоохранительные органы не будут привлекать к ответственности за это. В конечном счете это ведет к мощной волне особо тяжких преступлений: убийствам, терроризму, захватам заложников. Происшествие в Одессе является очередным подтверждением того факта, что Зеленский и его окружение не способны обеспечить безопасность граждан, правопорядок на улицах даже в день главного государственного праздника – Дня Независимости Украины», - утверждают в ОПЗЖ.

«Не вызывает сомнения, что акция национал-радикалов является местью народному депутату Татьяне Плачковой за ее принципиальную позицию и критику власти, которая на протяжении года неспособна убрать с одесского пляжа танкер «Делфи». Это нападение, осуществленное при науськивании Зеленского, осуществлялось под прикрытием «Муниципальной варты», контролируемой мэром Одессы Геннадием Трухановым силами «Национального корпуса», - подчеркивают в партии.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует очистить Одессу от Труханова, его карманной «Муниципальной варты», и спевшихся с ними фашиствующих национал-радикалов, а также привлечь их к уголовной ответственности за препятствование законной деятельности народного депутата, депутатов местных советов и журналистов, и нападение на них», - резюмируется в заявлении.