Верховна Рада України на засіданні 16 вересня призначила поплічника Януковича, ініціатора Антимайдану і банкіра-авантюриста Василя Горбаля членом Ради НБУ

Про це пише Ukrrain.

Як зазначив спікер паралменту Дмитро Разумков, за відповідну постанову проголосували 249 народних депутатів.

Як зазначалося у Порядку денному засідання, про зміни у складі Ради Національного банку України доповідатиме голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який власне і лобіював призначення ексрегіонала на високу фінансову посаду.

Інформація про те, що ексрегіонал Горбаль може стати членом Ради НБУ з'явилася у ЗМІ тиждень тому, після того як Фінансовий комітет ВР підтримав на засіданні 9 вересня кандидатуру екс-співвласника "Укргазбанку" на посаду члена Ради НБУ. За кандидатуру кишенькового банкіра Януковича проголосували тоді 24 нардепи і лише 3 утрималися.

У фракції "Слуга народу" подейкували, що ініціативу Гетманцева підтримують далеко не всі народні обранці і питання, чи збере кандидатура Горбаля достатньо голосів було питанням "мотивованості" більшості депутатів. Щодо голосування по постанові 4077 практично у всіх фракціях парламенту депутатам було надане вільне голосування. Тому, якщо зал проголосував за войовничого ексрегіонала це означає лише одне - Горбаль "за ціною не постояв".

Попри очевидний факт нівелювання державницькою позицією і здоровим глуздом, не лише парламентарі "пробачили" поплічника Януковича і "нагородили" новим призначенням. Деякі провладні ЗМІ також вже називають банкіра-авантюриста високопарним словосполученням "економіст-міжнародник", хоча Горбаль має таке ж відношення до економістів і міжнародників як Голохвастов до київської арістократії.

Ще у далекому 2007 році в інтерв'ю Сергію Лещенку для Української правди Горбаль сказав: "Якби стояло завдання зібрати Майдан Януковича в Києві, ми б це зробили".

Цікаво, яке саме завдання у 2020 році поставлено ексрегіоналу, що він так стрімко "попхався" у "святая святих" фінансів держави.

Після прийняття депутатами ВР важливого кадрового рішення хочемо нагадати їм лише один епізод з банкірського життя "проффесорського" соратника.

У далекому 2002 році Василем Горбалем разом з колишнім однокурсником Сергієм Левадою була заснована «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» (УІІК) .

Обоє однокашників спільно володіли цією компанією до 2012 року. При цьому, до травня 2006 року частка Горбаля складала 75%, а потім «технічно» ця частка зменшилася за рахунок збільшення частки Левади. Проте це ніяк не впливало на контроль Горбаля за компанією. 7 грудня 2012 року Горбаль та Левада продали свої частки підконтрольній третій особі (КУА «Пріоритет-Фінанс»), яка в подальшому організувала початок процедури банкрутства УІІК (у 2014 році).

З кінця 2004 року УІІК розпочав випуск іпотечних, а потім і дисконтних облігацій. До травня 2006 року їх було випущено за номіналом на понад 500 млн.грн, на той час понад 100 млн доларів. Випуск облігацій здійснювався до 2012 року.

Також, УІІК активно кредитувався в "кишеньковому" АБ «Укргазбанк». Крім того, «Укргазбанк» набув право власності на значні пакети іпотечних та дисконтних облігацій УІІК.

Усі сумнівні кредитні операції та операції з цінними паперами здійснювалися УІІК з АБ «УКРГАЗБАНК» як раз тоді, коли Горбаль володів часткою в УІІК.

В результаті протиправних дій майбутнього претендента на посаду у Раді Нацбанку УІІК залишився винним АБ «УКРГАЗБАНК» за кредитами та непогашеними УІІК облігаціями згідно з повідомленням самого АБ «Укргазбанк» від 01.06.2020 понад 314 млн гривень.

І це ще не все. Об’єкти нерухомості – ЖК «Срібний бриз» (вул. Дніпровська набережна), а також будинок по вул. Юрія Пасхаліна (колишня «вул. Ілліча»), 17 – що були проінвестовані фізичними особами, так і залишилися недобудованими. Ошуканими залишилися прості громадяни України.

Питання призначення Горбаля це не питання політичних поглядів чи сумління, це питання, чи матиме доступ до державних активів людина, авантюризм якої повинен розлядатися правоохоронними органами, а не Комітетом ВР і тим більше не парламентом України.