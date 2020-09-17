Постановление Верховной Рады об отмене выборов на Донбассе помешает переговорному процессу и выполнению Минских соглашений.

Если постановление, принятое 15 июля, не отменить или не изменить, то о Минских договоренностях можно забыть навсегда. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Как считает политик, последние встречи советников глав государств «нормандского формата», а также встречи в рамках Трехсторонней контактной группы продемонстрировали, что представители как ОРДЛО, так и России заняли принципиальную позицию по этому вопросу.

«Стоит вопрос о пункте 4 постановления Верховной Рады Украины: в нем приведены условия, при которых априори возможны выборы на неконтролируемой территории Донбасса, то есть то, что конкретно прописано в Минских соглашениях. Если этот пункт не будет изменен или отменен, это будет означать, что поставлен крест на Минских соглашениях», – категорично высказался Виктор Медведчук.

Представитель Верховной Рады добавил, что остается приоритетным вопрос обмена заключенных.

«Сегодня этот вопрос является номером один. Более того, как известно из обсуждений в ТКГ, и ОРДЛО, и Российская Федерация заявили, что никаких действий быть не может, пока этот пункт не будет изменен или отменен. Это касается вопросов и обмена, и установления режима прекращения огня от 22 июля. Фактически все стороны, кроме украинской, заявили, что подобный отказ от инспекции, а также от изменения соответствующего пункта постановления ВРУ означает: Украина вышла из соглашений о режиме прекращения огня и перемирии от 22 июля 2020 года. Это крайне негативно для нашей страны», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Народный депутат отметил также, что у Президента Украины Владимира Зеленского нет политической воли для мирного урегулирования конфликта на Востоке.

«Думаю, что действия украинской делегации (в ТКГ. – Ред.) диктуются Президентом Зеленским, у которого, на мой взгляд, отсутствует политическая воля на мирное урегулирование на Донбассе. Поэтому и такие последствия: сегодня имеем тот факт, который нас не приближает к миру, а, наоборот, отдаляет от мира на Донбассе», – резюмировал Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать отсутствие политической воли для достижения мира на Донбассе. Политик убежден в том, что продвижение к миру невозможно без проведения на Донбассе полноценных выборов, что предусмотрено Минскими соглашениями.