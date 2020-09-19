Нардепы от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) подали в ВР проект постановления, которое касается выборов на Донбассе

В документе говорится о проведении выборов на Донбассе. Об этом сообщается в официальном заявлении, размещенном на сайте партии.

«Народные депутаты от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчук В. В., Бойко Ю. А., Рабинович В. З., Столар В. М., Загородний Ю. И., Папиев М. Н., Павленко Ю. А., Плачкова Т. М., Приходько Н. И., Бурмич А. П., Иоффе Ю. Я., Дунаев С. В., Мороз В. В., Гнатенко В. С., Волошин О. А., Кузьмин Р. Р., Колтунович А. С., Черный В. И., Мамка Г. Н. подали проект постановления (регистр. № 4123) «Об обеспечении представительства интересов граждан Украины». Данный законопроект вносит изменения в пункт 4 постановления Верховной Рады от 15 июля 2020 года о проведении местных выборов, который противоречит Минским соглашениям», - говорится в документе.

Четвертый пункт заблокировал переговорный процесс в ТКГ, ведь он полностью противоречит Минским соглашением, и его необходимо отменить.

«Этот пункт стал основным камнем преткновения во время последних обсуждений Трехсторонней контактной группы и переговоров советников глав государств «нормандской четверки». В нем перечислены условия, при которых могут быть проведены выборы на неконтролируемой территории Донбасса. И эти условия прямо противоречат Минским соглашениям».

В ОПЗЖ сообщили, что вопрос отмены четвертого пункта поднимался на недавней встрече советников лидеров стран-участниц Нормандской четверки.

«Участники переговоров советников глав государств, состоявшихся в Берлине, и Трехсторонней контактной группы неоднократно подчеркивали, что конструктивный диалог невозможен, пока указанный пункт не будет изменен или отменен. Это касается предмета обсуждения всех вопросов, в том числе и обмена удерживаемыми лицами. Отмена этой нормы позволит продолжить переговоры в рамках «минского формата» по мирному урегулированию конфликта на Донбассе», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, Виктор Медведчук сообщил, что Турчинов и Порошенко должны понести уголовную ответственность за саботаж Минских соглашений.