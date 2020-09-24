Дмитрий Разумков решил договориться с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктором Медведчуком по выборам в Николаевской области

23 сентября 2020 года в Николаевской областной организации ОПЗЖ утвердили кандидатов в депутаты горсовета Николаева и кандидата на пост мэра ‒ Владислава Чайку. В то же время, в городской организации ОПЗЖ на пост мера Николаева выдвинули своего кандидата – Артема Ильюка.

Как сообщает интернет-издание «Багнет», раскладка по местным выборам в Николаеве, который является одним из ключевых регионов для "Оппозиционной платформы - За жизнь", дошла до абсурда: «Виктор Медведчук и Вадим Рабинович тянут кандидатом в мэры шурина спикера ВР Разумкова — Владислава Чайку, а Левочкин и Бойко — экс-нардепа Артема Ильюка. Абсурд дошел до того, что две конференции одной партии выдвинули разных кандидатов в мэры одного города. Областная - Чайку, городская – Ильюка».

В ОПЗЖ утверждают, что Чайка на самом деле их член партии с декабря 2019 года. Причем сам кандидат еще в июне этого года не отрицал, что собирался быть на съезде «СН».

«Никого не смущает, что Чайка всю кампанию поддерживал президента Владимира Зеленского и надеялся, что Дмитрий Разумков обеспечит ему выдвижение от «Слуг». В итоге Арахамия заявил, что они отказали Чайке в выдвижении».