Дмитрий Разумков решил договориться с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктором Медведчуком по выборам в Николаевской области
23 сентября 2020 года в Николаевской областной организации ОПЗЖ утвердили кандидатов в депутаты горсовета Николаева и кандидата на пост мэра ‒ Владислава Чайку. В то же время, в городской организации ОПЗЖ на пост мера Николаева выдвинули своего кандидата – Артема Ильюка.
Как сообщает интернет-издание «Багнет», раскладка по местным выборам в Николаеве, который является одним из ключевых регионов для "Оппозиционной платформы - За жизнь", дошла до абсурда: «Виктор Медведчук и Вадим Рабинович тянут кандидатом в мэры шурина спикера ВР Разумкова — Владислава Чайку, а Левочкин и Бойко — экс-нардепа Артема Ильюка. Абсурд дошел до того, что две конференции одной партии выдвинули разных кандидатов в мэры одного города. Областная - Чайку, городская – Ильюка».
В ОПЗЖ утверждают, что Чайка на самом деле их член партии с декабря 2019 года. Причем сам кандидат еще в июне этого года не отрицал, что собирался быть на съезде «СН».
«Никого не смущает, что Чайка всю кампанию поддерживал президента Владимира Зеленского и надеялся, что Дмитрий Разумков обеспечит ему выдвижение от «Слуг». В итоге Арахамия заявил, что они отказали Чайке в выдвижении».
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Издание считает, что вероятно Дмитрий Разумков договорился с Виктором Медведчуком и протолкнул своего шурина в ОПЗЖ - вторую по рейтингу партию в Николаеве: «Не исключено, что это не просто ситуативное сотрудничество, а факт будущего союза Разумкова с Медведчуком».