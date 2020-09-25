В четверг, 24 сентября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия официально зарегистрировала Владислава Чайку как кандидата на пост городского головы Николаева от партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Еще 23 сентября на съезде Николаевской областной партийной организации полистилы «Оппозиционная платформа – За Жизнь» выдвинула Владислава Чайку кандидатом на пост Николаевского городского головы. Также были выдвинуты депутаты в городской и областной советы.

На регистрацию Владислав Чайка пришел вместе с руководителем Николаевской областной парторганизации «Оппозиционная платформа – За Жизнь» Юрием Загородним.

Ранее сообщалось о том, что Артем Ильюк стал руководителем Николаевской городской организации «Оппозиционная платформа - За Жизнь».

А сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Юрий Бойко, поздравляя жителей Николаева с 231-й годовщиной со Дня основания города, заявил, что «вместе с Артемом Ильюком мы сделаем всё, чтобы город процветал».

Однако народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной партийной организации политической партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» Юрий Загородний заявил, что ни он, ни облорганизация партии не поддерживают кандидатуру Артема Ильюка на пост Николаевского городского головы.

После этого сам Артем Ильюк заявил, что готовится к местным выборам и ожидает решения совета партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь».

В итоге председатель исполкома «Оппозиционной платформы – За Жизнь» Сергей Левочкин назвал руководителя городской парторганизации «ОПЗЖ» Артема Ильюка лучшим кандидатом в мэры Николаева.

Депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный отметил, что окончательное решение о том, кто будет баллотироваться на пост Николаевского городского головы «Оппозиционной платформы – За Жизнь», примет Стратегический совет партии.

В облорганизации «ОПЗЖ» выпустили видео, в котором руководитель Николаевской областной партийной организации «Оппозиционная платформа – За Жизнь» Юрий Загородний, говоря о кандидатах в мэры, вспомнил ныне покойного экс-мэра Николаева Владимира Чайку. Также в ролике снялся Владислав Чайка. Тогда в облоргнизации отметили, что сохраняют интригу.

В итоге, Стратегический совет политпартии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» выбирал кандидата на пост Николаевского городского головы среди двух претендентов. Речь идет о Владиславе Чайке и Артеме Ильюке. В итоге, Стратегический совет, в состав которого входят лидеры «ОПЗЖ» Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Сергей Левочкин, приняли решение в пользу Владислава Чайки.

Также в «ОПЗЖ» заявили, что единственным официальным кандидатом в мэры Николаева от партии является Чайка: «Выдвижения и голосования за Ильюка не было». А руководитель Николаевской областной парторганизации «Оппозиционная платформа – За Жизнь» Юрий Загородний заявил, что Артем Ильюк будет баллотироваться в депутаты Николаевского горсовета по списку «ОПЗЖ» под вторым номером.