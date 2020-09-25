Наличие тайных соглашений между Евросоюзом и Международным валютным фондом в отношении третьих суверенных стран – это грубое нарушение уставов этих организаций.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, комментируя заявление вице-президента Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Киев.

Нардеп напомнил, что Жозеп Боррель – это тот самый политик, который заявил, что в Евросоюзе не хотят повторения украинского евромайдана, тем самым дав оценку так называемой мирной революции и ее результатам.

«Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, вызванным пандемией коронавируса. Однако для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ, а также выполнить все требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине», – процитировал Медведчук требования Евросоюза к Украине, которые сформулировал вице-президент Еврокомиссии.

В связи с такими заявлениями высокого официального лица, отметил политик, возникает сразу несколько вопросов.

«Почему г-н Боррель, представляя ЕС – независимую европейскую межгосударственную организацию, вообще говорит о требованиях МВФ – совсем другой международной организации, имеющей свое полномочное руководство? Если г-н Боррель уполномочен официально представлять, кроме ЕС, еще и МВФ, тогда почему он не предъявил соответствующие документы? Как мы знаем, это сделано не было», – подчеркнул Медведчук.

Парламентарий убежден, что такого рода официальные заявления полномочного представителя ЕС свидетельствуют о том, что между Евросоюзом и МВФ существуют какие-то тайные договоренности в отношении Украины, которым и следует руководство Еврокомиссии.

«Считаю, что наличие тайных соглашений между ЕС и МВФ в отношении третьих суверенных стран является грубым нарушением уставов вышеупомянутых организаций. Требую от МИД Украины немедленно обратиться с официальным запросом в МВФ и ЕС. Суть запроса: наличие или отсутствие у этих международных организаций каких-либо тайных (устных или письменных) договоренностей в отношении Украины. При наличии таких договоренностей в отношении суверенного государства Украина, они должны быть немедленно обнародованы в соответствии с общепринятой международной практикой. Украина не может позволить относиться к себе как к колонии», – резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» заявлял, что хозяевами для «слуг народа» являются не украинские граждане, а представители Запада, и это очевидно, учитывая политику МВФ и Всемирного банка в отношении нашей страны.

«МВФ, познав сладость удовлетворения своих непонятных требований от украинской власти в плане принятия законов о земле, о банках, будет и дальше доить эту дойную корову, которой является украинская власть, для того, чтобы добиться идеального для себя результата, несмотря на ту страшную ситуацию в экономике страны и ту страшную ситуацию, которая происходит в вопросах борьбы с коронавирусом, как в Украине, так и во всем мире. МВФ цинично будет продолжать политику давления, уничтожения украинского народа», – уверен Виктор Медведчук.