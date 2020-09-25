Украинский олигарх Дмитрий Фирташ вовсю пытается показать свою нужность одному из кандидатов в президенты США, так как к этим выборам приковано большое внимание

Так эксперт-международник Дмитрий Джангиров прокомментировал статью в журнале Time о том, что якобы одна пророссийская партия стремилась наладить контакт с экс-дипломатом Андреем Телиженко, который выступает свидетелем расследования о деяниях семьи Джо Байдена на территории Украины.

«Свежие рейтинги демонстрируют, что Дональд ТРАМП сокращает отставание от Джо БАЙДЕНА в президентской гонке в США. Более того, две социологические службы, лучше всего предсказавшие результаты выборов в 2016 году, вообще дают практически равенство шансов: Emerson +4% в пользу БАЙДЕНА, Rasmusen +1%», – написал эксперт-международник.

Джангиров подчеркивает, что автор статьи в Time с самого начала пытается направить по ложному следу.

«Как сообщает Time, "информация передавалась по разным каналам, включающие газового магната, имеющего тесные связи с Кремлем". И хотя автор сам пишет, что следы ведут к Дмитрию ФИРТАШУ, далее Time обращается за комментарием не к ФИРТАШУ (или хотя бы Сергею ЛЕВОЧКИНУ), а почему-то к Виктору МЕДВЕДЧУКУ. Зачем американский журнал пытается направить по ложному следу?» – спрашивает эксперт.

На самом деле, заявляет Джангиров, статья в Time – это провокация. Как старый политический «оперативник», поясняю step by step.

«Во-первых, господин ТЕЛИЖЕНКО так и не назвал, кто конкретно выходил на него с предложением сотрудничать с Москвой. Сам Виктор МЕДВЕДЧУК в комментарии Time четко указал, что это все фантастические выдумки, а сам он никогда в глаза не видел ТЕЛИЖЕНКО и с ним не общался», – подчеркнул автор.

«Во-вторых, никакой конкретики ТЕЛИЖЕНКО не сообщил. По каким направлениям конкретно ему предлагали сотрудничать? Какую информацию получать или передавать?» – выразил свои сомнения эксперт.

Джангиров подчеркнул, что Виктор Медведчук в комментарии для Time лично опроверг эту версию.

«А в нашем случае всю эту фантастическую историю со старта отверг политик-тяжеловес и личный друг Путина (и Time привел эти возражения!), чье слово весит гораздо больше, чем фантазии отставного украинского дипломата, который уже четыре месяца мечется между республиканцами и демократами», – уверен эксперт-международник.

По словам Дмитрия Джангирова, Дмитрий Фирташ пытается представить себя в качестве одного из акционеров «Оппозиционной платформы – За жизнь», что на самом деле неправда.

«ФИРТАШ хочет представить себя одним из мажоритарных акционеров ОПЗЖ? Ну, в условиях роста рейтингов партии МЕДВЕДЧУКА – ОПЗЖ – это логично. Соответственно, могло бы расти влияние ФИРТАША в украинской политике… если бы ФИРТАШ действительно был бы одним из акционеров ОПЗЖ», – поясняет эксперт.

Джангиров раскрывает секрет, что на самом деле Дмитрий Фирташ не финансировал ни президентскую кампанию-2019, ни парламентские выборы-2020.

«Но ведь нет ни малейшего секрета в том, что ФИРТАШ не финансировал ни президентскую кампанию Юрия БОЙКО, ни парламентские выборы ОПЗЖ – две ключевые кампании, закрепившие за ОПЗЖ статус главной оппозиционной силы в стране», – делится секретами автор.

По словам Джангирова, Фирташ просто «надувает щеки» без всяких оснований.

«Зачем же надувать щеки без всяких на то оснований? Напомню, что Дмитрий ФИРТАШ с 2014 года находится в Австрии, где его адвокаты всеми силами борются против экстрадиции в США, пытаясь направить судебное разбирательство на новый круг после решения высшей инстанции – "экстрадировать!"» – отметил эксперт.

«Собственно говоря, вот и ответ на наш вопрос. Чтобы усилить свою позицию, ФИРТАШ хочет продемонстрировать свою нужность американским элитам. В данном случае, как видим, олигарх пытается доказать свою нужность Джо БАЙДЕНУ – он пытается легализовать "вброс", что за расследованием против семьи кандидата в президенты США якобы стоит Москва. А имя МЕДВЕДЧУКА "прицепили" к статье, чтобы "вброс" казался более значимым и лучше расходился в "соросячьих" СМИ», – заключил эксперт-международник Дмитрий Джангиров.