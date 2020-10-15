Генерал ВСУ Сергей Кривонос объяснил, почему позиция Украины в ТКГ проигрышная

Генерал обратил внимание на тактику, которую выбрала российская сторона. Россияне всегда "говорят первыми", пытаются навязывать свои предложения, а представители Украины пытаются реагировать на это.

Такое мнение он озвучил в интервью для Обозревателя.

"Мы всегда в положении младшего и того, кто оправдывается. Мы должны быть активными. Мы независимое самостоятельное государство, которое имеет поддержку на международном уровне. Поэтому наша позиция должна быть значительно жестче", – отметил Кривонос.

В частности, он напомнил об истории с инспекцией позиций Вооруженных сил Украины в районе Шумов. По мнению генерала, риторика украинской стороны должна была быть такой:

"Вы хотите Шумы? Пожалуйста. Но мы хотим посмотреть на наш Докучаевск и наше Дебальцево, потому что, согласно Минских договоренностей, эти два города являются украинской территорией".

Также ранее сообщалось, что генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос отметил, что силовым методом Украина решить проблему пока не может, поскольку вести войну на два фронта чревато человеческими потерями.

По его словам, самым действенным вариантом является давление на РФ на международном уровне.

Напомним, генерал ВСУ ответил оправдавшему преступления РФ Фокину.

Как сообщала Politeka, Сергей Кривонос сделал важное заявление о наступлении России из Крыма.

Также Politeka писала, что Сергей Кривонос заявил, что Россия перебрасывает дополнительные силы на границу с Украиной и может резко перейти к вторжению.