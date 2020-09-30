Заступник секретаря РНБО і генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос розкритикував заяви Вітольда Фокіна про конфлікт на Донбасі
Як передає Politeka.net, свій коментар військовий дав на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, заступник глави Тристоронньої контактної групи по Донбасу Вітольд Фокін заявив, що" немає підтверджень", що на Донбасі воюють Росія з Україною.
"Підтверджень того, що йде війна між Російською Федерацією і Україною, я не бачу", - заявив Фокін.
Таку заяву дипломата український генерал порівняв зі зрадою батьківщині, і закликав президента вжити заходів.
"Фокін - це Щур, виліз з-під лавки, який сьогодні прилюдно в стінах Верховної Ради нам усім показав справжнє обличчя «п'ятої колони». Ти спав у теплому ліжку, поки ми пліч-о-пліч, через смерть і поранення захищали тебе", - заявив Кривонос.
Також генерал нагадав, чия військова техніка забирає життя українських захисників на фронті.
"Сліпий дурень! ПЗРК, що збивали наші літаки і призвели до загибелі наших пілотів; Гради, танки, гармати, палили і розривали тіла наших військових - напевно продаються в кожному супермаркеті. А російські десантники, взяті в полон - лише заблукавши піонери зі зброєю", - не стримуючи емоцій висловився генерал.
"Сліпий дурень! ПЗРК, що збивали наші літаки і призвели до загибелі наших пілотів; Гради, танки, гармати, палили і розривали тіла наших військових - напевно продаються в кожному супермаркеті. А російські десантники, взяті в полон - лише заблукавши піонери зі зброєю", - не стримуючи емоцій висловився генерал.
Варто відзначити, що українська делегація в ТКГ з неприємним подивом сприйняла повідомлення про резонансні заяви Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі і по Криму, зроблені у Верховній Раді.
Про це сказано в офіційній заяві української делегації в ТКГ, яку підписали Леонід Кравчук, Олексій Резніков і Олександр Мережко.
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