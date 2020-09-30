Заступник секретаря РНБО і генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос розкритикував заяви Вітольда Фокіна про конфлікт на Донбасі



Як передає Як передає Politeka.net , свій коментар військовий дав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, заступник глави Тристоронньої контактної групи по Донбасу Вітольд Фокін заявив, що" немає підтверджень", що на Донбасі воюють Росія з Україною.

"Підтверджень того, що йде війна між Російською Федерацією і Україною, я не бачу", - заявив Фокін. Таку заяву дипломата український генерал порівняв зі зрадою батьківщині, і закликав президента вжити заходів.

"Фокін - це Щур, виліз з-під лавки, який сьогодні прилюдно в стінах Верховної Ради нам усім показав справжнє обличчя «п'ятої колони». Ти спав у теплому ліжку, поки ми пліч-о-пліч, через смерть і поранення захищали тебе", - заявив Кривонос. "Фокін - це Щур, виліз з-під лавки, який сьогодні прилюдно в стінах Верховної Ради нам усім показав справжнє обличчя «п'ятої колони». Ти спав у теплому ліжку, поки ми пліч-о-пліч, через смерть і поранення захищали тебе", - заявив Кривонос.

Також генерал нагадав, чия військова техніка забирає життя українських захисників на фронті.



"Сліпий дурень! ПЗРК, що збивали наші літаки і призвели до загибелі наших пілотів; Гради, танки, гармати, палили і розривали тіла наших військових - напевно продаються в кожному супермаркеті. А російські десантники, взяті в полон - лише заблукавши піонери зі зброєю", - не стримуючи емоцій висловився генерал.