Військові навчання, які проводить Росія, можуть перейти в "активну фазу бойових дій"

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос коментуючи "Крим.Реалії" можливість вторгнення Росії в Україну.

Справа в тому, що на вересень 2020 року Росія запланувала в Криму проведення військових навчань "Кавказ-2020". Це викликає багато побоювань.

"Коли штаби і мобілізаційна база підготовлені, а вони вже підготовлені в Криму, цей потенціал під виглядом резервістів може прибути спочатку на навчання, а навчання може перейти в активну фазу бойових дій, це відбувається дуже швидко. Сьогодні вранці це ще навчання, а завтра вранці це вже що – початок агресії", – пояснив представник РНБО.

Кривоніс зазначив, що всі існуючі загрози опрацьовані Генштабом.

"Всі загрози, які можуть існувати, вони давно вже опрацьовані разом Генеральним штабом, і постійно переглядаються ці питання. І ці плани існують. І наші війська також проходять навчання та підготовку з протидії", – заступник секретаря РНБО.

При цьому Кривоніс додав, що у разі атаки Україні чекати допомоги від союзників не доводиться.

"Ми чітко повинні розуміти, що ми одні на полі і у нас не так багато країн, які нас підтримують. Нас підтримують країни Балтії, Польща, тому що вони розуміють ту загрозу, яка йде з боку Росії, і вони розуміють, що ми зараз для них союзники – ми повинні підтримувати. Нас підтримує Великобританія, яка розуміє таку загрозу з боку Росії, нас підтримують Сполучені Штати, нас підтримує Канада, нас підтримує Японія. Інші країни Європи грають під дудку Росії", – констатував Кривоніс.

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