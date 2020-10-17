Необдуманное присоединение Украины к санкциям ЕС против России нанесло непоправимый удар по экономике нашей страны

РФ была вынуждена ввести ответные санкции, после чего сотни украинских промышленных предприятий остались без рынков сбыта на территории соседней страны. Эти предприятия были вынуждены сокращать рабочие места и даже закрываться, так как в Европе их продукцию никто не ждал.

После проведенных в Москве переговоров председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука и руководства Российской Федерации, Москвой было принято решение снять санкции с ряда украинских предприятий. Таким образом Россия сделала первый дружественный шаг к восстановлению торгово-экономических отношений между нашими странами.

Об этом Виктор Медведчук рассказал в интервью журналистам телеканалов «Интер», ZIK, NewsOne и «112 Украина».

По словам народного депутата, губительность присоединения Украины к санкциям против России четко демонстрируют цифры.

«Если брать экспортный потенциал Украины, то в лучшие годы (еще до того, как было подписано Соглашение об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли), в 2011–2012 годах, когда был пик экономического развития в Украине, поставки Украиной экспортной продукции в страны ЕС были на уровне $17,5 млрд в год. После того как Украина подписала Соглашение об ассоциации, договор о зоне свободной торговли, потенциал экспортной реализации продукции Украины на рынке ЕС нарастился всего лишь по итогам 2019 года (данных за 2020 год еще нет) на ровно 2,5 млрд и составил $20,7 млрд. Теперь обратная сторона медали, то есть восточное направление экспорта нашей продукции. В Россию и страны СНГ Украина экспортировала свою высокотехнологичную продукцию на $26 млрд. Россия до 2019 года оставалась главным торговым партнером для Украины. После того как были введены санкции, по итогам 2019 года этот объем экспорта на территорию России и стран СНД сократился до 6 млрд. То есть, с одной стороны, мы потеряли 20 млрд, с другой стороны – мы нарастили 2 млрд. Один к десяти. Вот к чему привели санкции, которые были введены Украиной, вот к чему привела зона свободной торговли с ЕС, которая фактически уничтожила нашу экономику, а значит, и социальную сферу. И этот вопрос актуализации отмены санкций стоял всегда», – сказал Виктор Медведчук.

Он напомнил, что представители ОПЗЖ с 2019 года начали переговоры с руководством Российской Федерации о возможном снятии санкций.

«В 2019 году, когда мы все встречались делегацией от нашей партии с руководителем правительства РФ Медведевым Дмитрием Анатольевичем, мы обратились с просьбой, и Россия частично пошла на одностороннюю отмену санкций в плане транзита грузов по территории Украины. И те компании, которые занимаются транспортом и перевозкой этих грузов, до сих пор вспоминают, что это был положительный момент, который дал возможность нарастить торговые грузовые перевозки. Естественно, это рабочие места, естественно, это отчисления в бюджет и многое другое. Точно так же мы еще тогда поставили ряд вопросов. Более того, эти вопросы были поставлены на встрече моей с президентом РФ г-ном Путиным, потом с председателем правительства Мишустиным. И российская сторона, опять-таки подчеркиваю, в одностороннем порядке пошла на снятие санкций с ряда предприятий как первый этап. Потому что мы обратились от "Лиги машиностроителей и работодателей Украины", именно они поднимали этот вопрос перед нашей партией, обращались ко мне с тем, что необходимо снять с предприятий машиностроения (оно, кстати, в течение 2020 года в Украине упало на 22%) санкции, чтобы позволить экспорт продукции Украины на территорию России», – добавил Виктор Медведчук.

Конкретных результатом переговоров стало то, что с трех украинских предприятий санкции уже сняты.

«Первые три предприятия – эти санкции были сняты. Мы подали первый список на 15 предприятий, продолжаем эту работу, потому как в "Лигу машиностроителей и работодателей Украины" входит 240 предприятий. Кроме того, это предприятия, связанные с производством овощей и фруктов, это предприятия, связанные с бумажно-картонной промышленностью. И первое предприятие – это Рубежанский бумажно-картонный комбинат, градообразующее предприятие, предприятие, на котором работают 1200 человек. Это два винницких предприятия: "Брацлав", который специализируется на производстве доильных аппаратов, и это Барский машиностроительный завод, который выпускает сегодня также продукцию высокотехнологичную», – рассказал Медведчук.

И акцентировал внимание на одном очень важном моменте – конкурентоспособности украинской продукции на рынке ЕС и рынках РФ и стран СНГ.

«Кстати, очень интересный момент: г-н Мантуров, министр промышленности и торговли РФ, отметил, когда правительство решало этот вопрос, что эта продукция украинских предприятий на территории России будет конкурировать с производителями европейских стран, стран ЕС. Вот где место, где мы действительно можем конкурировать. Вот где место, где наша продукция является конкурентоспособной. Не в Европе, куда нашу продукцию не пускают, а именно в России. И там эту конкуренцию с европейскими производителями можно выдержать. Поэтому этот процесс будет продолжаться», – подчеркнул председатель Политсовета ОПЗЖ.

При этом Виктор Медведчук добавил, что от торговой войны, которую Украина объявила России, сама же Украина и проиграла.

«…Я хочу подчеркнуть особенность. Особенность заключается в том, что это односторонние действия России. Президент России заявил, что Россия готова к возобновлению полномасштабной экономической кооперации, и это очень важно. Важно потому, что санкции, которые были введены как ответные меры со стороны России, причинили глобальный стратегический урон экономике Украины. Не пострадала сегодня экономика России. Знаете, я вспоминаю слова г-на Путина и его интервью, которое он дал несколько месяцев назад. Когда его спросили о санкциях, он сказал: "Да плевать нам на эти санкции. Да, мы потеряли за эти годы, с 2014 года, $50 млрд, но мы и заработали больше 50, потому что пошли по пути импортозамещения, потому что наладили свое производство, рост сельского хозяйства, рост промышленного производства, рост индустрии, тяжелой, высокотехнологичной продукции в России. Потому что пришлось делать то, что раньше закупали. А сегодня это путь по защите отечественного производителя и развития экономики". Вот что главное. И поэтому, когда сегодня г-н Зеленский и его команда на всех международных площадках говорят о том, что надо сохранять, надо усилить, наращивать санкции против России, то мне кажется, что надо внимательно проследить, что же происходит с экономикой РФ, как она отреагировала на эти санкции, а потом, соответственно, посмотреть, что произошло в Украине, и вспомнить, и проанализировать те цифры, с которых я начал: по поводу рынков Евросоюза, рынков России и стран СНГ», – подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, что 6 октября в Москве председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей.