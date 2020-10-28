Столь циничного правительства в Украине не было за все годы независимости

Так председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал изъятие Кабмином средств из бюджетной программы Минздрава Украины, предназначенных для больных онкологией.

Политик проинформировал, что правительство своим распоряжением № 1276-р от 21 октября 2020 года изъяло 104,75 млн гривен из бюджетной программы Минздрава, предназначенной для «усовершенствования молекулярно-генетической диагностики онкозаболеваний».

«Из этих средств Кабмин передал "Укравтодору" 61,55 млн грн «для реализации государственного инвестиционного проекта "Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования во Львовской области"». Еще 33,2 млн грн перераспределили в пользу Министерства образования. Из них 20 млн будет направлено на реставрацию главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко. Остальное: 7,2 млн грн – на создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета; 6 млн грн – на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря в Киеве», – сообщил Виктор Медведчук.

Парламентарий признает, что не может полноценно судить об эффективности тех или иных исследований в области медицины, однако убежден в том, что эти средства можно было бы использовать куда эффективнее.

«Вот такое преступное решение Кабмина. Вот так у нас в стране относятся к проблеме борьбы с раком. Я не могу судить об эффективности тех или иных исследований, но, даже если указанные в распоряжении Кабмина исследования оказались неэффективными, эти средства необходимо было перенаправить исключительно на борьбу с онкологическими заболеваниями и ни на что другое. Онкологические заболевания – огромная проблема в Украине. Сфера здравоохранения, по оценкам разных специалистов, недофинансирована в 10–15 раз, и выводить из нее деньги – преступление против украинского народа», – указал Медведчук.

Народный депутат говорит, что редко пишет о медицине и здравоохранении, но вопрос на сегодняшний день в другом.

«О сострадании и равнодушии, о человечности и цинизме. Так поступать нельзя! Те, кому это непонятно, должны быть немедленно отправлены в отставку и никогда больше не допускаться на государственную службу. В Украине были разные правительства – лучше или хуже, но столь циничного еще не было…» – подытожил Виктор Медведчук.



