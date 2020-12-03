Друзья-прокуроры известного массой коррупционных скандалов председателя Днепропетровского облсовета Святослава Олейника затеяли очередную «схему»

Цель которой — якобы «вернуть государству», а на самом деле – «прихватить» землю в Криничанском районе, пишет Днепр. Главное.

Здесь ранее существовал шелководческий совхоз «Щорский». Целостный имущественный комплекс предприятия несколько лет назад Днепр ОГА передала Фонду госимущества, который в 2018 г. продал это имущество. А вот земля бывшего совхоза площадью 131 Га должна находится в государственной собственности, и распоряжаться ей должно Госагентство по земельным ресурсам.

Но между тем, как должно быть, и реальностью — большая разница. Есть сведения, что солидный участок земли вывели у государства и вовсю используют бывшие управляющие совхозом. И вот на эту спорную землю нацелились люди из областной прокуратуры. Которых всячески поддерживает и поощряет выходец из прокурорских кругов, печально известный фигурант целого ряда коррупционных скандалов и расследований, глава облсовета Святослав Олейник, а также зам.главы Днепр ОГА (которой, как утверждают эксперты, так же негласно руководит тот же Олейник) Максим Скрипник.



Примечательно и то, что сейчас областной прокуратурой руководит однокурсник Олейника — Сергей Бижко. А его подчиненный — прокурор отдела облпрокуратуры Евгений Борисович Ружанский — и начал «проверять» все обстоятельства приватизации имущества бывшего совхоза. Во все инстанции, в том числе — в Днепр ОГА, из прокуратуры летят запросы, возбуждаются и подшиваются дела…



Вот только истинные мотивы силовика, вероятно, очень далеки от радения о государственных интересах. Просто поразительное «совпадение», но прямо по соседству с землей бывшего совхоза “Щорський” располагается земля агропредприятия, которым руководит… отец прокурора Ружанского — Борис Владимирович. Уж не в интересах ли родного папы прокурор-сын развернул активную деятельность, чтобы «вернуть, а потом снова отобрать» государственную землю, которую ранее умыкнули у бывшего совхоза?

Кстати, даже беглый поиск в Интернете показывает, что землевладелец Ружанский-старший пользуется дурной славой как недобросовестный контрагент и ненадежный партнер, и даже внесен в базу «кидал». Яблочко от яблоньки…?

Добавим, сам прокурор Евгений Ружанский помимо очевидного использования своих полномочий в корыстных целях явно врет о своем имуществе. Так, в декларации прокурора единственной недвижимостью указана… комната площадью в 7 квадратных метров. Видимо, именно в таких нищенских условиях в общежитии ДИИТа проживает прокурор и его семья? А на работу он ездит на трамвае — ведь в декларации, опять таки, не указан ни один автомобиль.

Прокуроры, находящиеся под покровительством главы облсовета Олейника, вовсю используют свои возможности для достижения неблаговидных целей. Источники сообщают, что в самое ближайшее время в ход могут пойти фальсификация доказательств, давление на отдельных лиц через возбуждение уголовных дел и т.п. Попутно использовать аферу с «отжимом» государственной земли хотят и для политического шантажа и преследований, принуждению к разного рода сделкам и «союзам». При этом прокуроры настолько не скрывают намерений под предлогом борьбы за землю «шить дела» непричастным, которых выгодно «посадить на крючок», что уже вызвали возмущение у коллег из Национальной полиции: даже повидавшие многое следователи поражены цинизмом и беспринципностью прокурорских «коллег».

Очередным скандалом, который устроили жадные прокуроры при покровительстве главы облсовета Олейника (избрался в облсовет от партии Президента), и без того замешанного в огромном количестве «зашкваров» и коррупционных афер, силовики и областной топ-чиновник вновь подставляют Президента Владимира Зеленского и добивают рейтинг главы государства в регионе.



Напомним, СМИ сообщали, что ранее при покровительстве главы облсовета Олейника и его друзей-подельников из областной прокуратуры рейдеры — выходцы из силовых структур сделали попытку захватить один из непродовольственных рынков на левом берегу Днепра. При этом против законного владельца прокурорские по надуманным поводам возбудили дело, пытались «закрыть» бизнесмена за решеткой, для чего в «дружественном» суде установили безосновательно огромный залог.

Полный беспредел «оборотней» из прокуратуры и давление на бизнес в разгар кризиса вызвали шквал возмущения среди предпринимателей. Люди несколько недель проводили митинги возле облсовета и прокуратуры, требуя прекратить преследования, и обращались к президенту Зеленскому для восстановления справедливости. Как видно, гарант Конституции не отреагировал на злоупотребления силовиков и «крышующего» их Святослава Олейника, которые продолжают нарушать Закон, грабить государство и подставлять людей.