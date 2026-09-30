Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області нараховують не всім — у Пенсійному фонді пояснили, які категорії можуть отримати надбавку в розмірі 50% прожиткового мінімуму та за яких умов.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області стосуються не всіх одержувачів виплат — право на надбавку мають лише непрацюючі пенсіонери з числа військовослужбовців, які утримують непрацездатних членів сім'ї. Про це нагадали в Головному управлінні Пенсійного фонду України.

Надбавка призначається до пенсії тим, хто отримує виплату за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (№ 2262-ХІІ). Ключова умова — на утриманні пенсіонера мають перебувати непрацездатні члени сім'ї, і саме на них нараховується доплата.

Хто вважається непрацездатним членом сім'ї

Згідно зі ст. 30 закону, до непрацездатних членів сім'ї належать: діти до 18 років; діти, які навчаються за денною формою, до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років; особа, яка доглядає дітей померлого годувальника до досягнення ними 8 років; батьки, якщо вони втратили працездатність або є пенсійного віку.

Розмір надбавки встановлено в обсязі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — на кожного непрацездатного члена сім'ї, який перебуває на утриманні. Якщо непрацездатних у сім'ї кілька, надбавка нараховується окремо на кожного.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області: умови та обмеження

Важливо: надбавка призначається лише тим пенсіонерам, які не працюють. Вона не поширюється на осіб, які отримують будь-який трудовий дохід. Також надбавку не нарахують, якщо непрацездатний член сім'ї сам одержує власну пенсію.

Які документи потрібні для оформлення

Для призначення надбавки до Пенсійного фонду подають паспорт та ідентифікаційний код, а також документи, що підтверджують родинні зв'язки з непрацездатними членами сім'ї: свідоцтво про народження, про шлюб, рішення суду про утримання. Для членів сім'ї, які навчаються, — довідка з навчального закладу про денну форму.

Документи приймають у сервісних центрах ПФУ, а звернутися можна й через портал електронних послуг. Розмір доплати переглядається щоразу, коли змінюється прожитковий мінімум, — тоді суму автоматично перераховують.

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