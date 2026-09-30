Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області стосуються не всіх одержувачів виплат — право на надбавку мають лише непрацюючі пенсіонери з числа військовослужбовців, які утримують непрацездатних членів сім'ї. Про це нагадали в Головному управлінні Пенсійного фонду України.

Надбавка призначається до пенсії тим, хто отримує виплату за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (№ 2262-ХІІ). Ключова умова — на утриманні пенсіонера мають перебувати непрацездатні члени сім'ї, і саме на них нараховується доплата.

Хто вважається непрацездатним членом сім'ї

Згідно зі ст. 30 закону, до непрацездатних членів сім'ї належать: діти до 18 років; діти, які навчаються за денною формою, до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років; особа, яка доглядає дітей померлого годувальника до досягнення ними 8 років; батьки, якщо вони втратили працездатність або є пенсійного віку.

Розмір надбавки встановлено в обсязі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — на кожного непрацездатного члена сім'ї, який перебуває на утриманні. Якщо непрацездатних у сім'ї кілька, надбавка нараховується окремо на кожного.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області: умови та обмеження

Важливо: надбавка призначається лише тим пенсіонерам, які не працюють. Вона не поширюється на осіб, які отримують будь-який трудовий дохід. Також надбавку не нарахують, якщо непрацездатний член сім'ї сам одержує власну пенсію.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області

Які документи потрібні для оформлення

Для призначення надбавки до Пенсійного фонду подають паспорт та ідентифікаційний код, а також документи, що підтверджують родинні зв'язки з непрацездатними членами сім'ї: свідоцтво про народження, про шлюб, рішення суду про утримання. Для членів сім'ї, які навчаються, — довідка з навчального закладу про денну форму.

Документи приймають у сервісних центрах ПФУ, а звернутися можна й через портал електронних послуг. Розмір доплати переглядається щоразу, коли змінюється прожитковий мінімум, — тоді суму автоматично перераховують.

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