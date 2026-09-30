Подорожчання продуктів у Полтавській області триває — бакалія додає в ціні щомісяця, і найболючіше дорожчають гречка та цукор.

Подорожчання продуктів у Полтавській області бакалійної групи помітне вже на касі: порівняно із серпнем 2026 року ціни на крупи та цукор суттєво зросли. Найсильніше подорожчала гречка, середня вартість якої перетнула позначку у 80 гривень за кілограм.

За даними моніторингу Мінфіну станом на 29 вересня, середня поточна ціна гречки в Україні становить 80,95 грн за кілограм, тоді як у серпні вона коштувала в середньому 74,63 грн. У різних мережах розкид цін значний: у Metro та Auchan гречку продають по 74,90 грн, у Novus — 74,99 грн, а найдорожче — у Megamarket, де кілограм обходиться у 99 грн.

Рис додав у ціні всі види

Рис подорожчав помітно, і це стосується всіх його видів. Довгий рис тепер коштує в середньому 67,66 грн за кілограм проти 59,74 грн у серпні, тобто зростання становить близько 8 гривень. Пропарений довгий рис подорожчав із 53,13 грн до 61,37 грн, а круглий — із 54,71 грн до 55,77 грн.

У торгових мережах ціни на довгий рис коливаються від 54,50 грн у Metro до 79,99 грн у Novus, тоді як Megamarket тримає цінник на рівні 68,50 грн. Найдорожчою позицією лишається довгий пропарений рис, де максимальний цінник сягає 70 грн за кілограм.

Цукор подорожчав найвідчутніше у відсотках

Цукор кристалічний за місяць додав у ціні понад 5 гривень: із 30,22 грн у серпні середня ціна піднялася до 35,82 грн за кілограм. У магазинах розрив мінімальний — від 34,90 грн у Metro та Auchan до 38,50 грн у Megamarket, а Novus торгує цукром по 34,99 грн.

Подорожчання продуктів у Полтавській області б'є по сімейному бюджету саме через бакалію, адже ці продукти купують регулярно та великими обсягами. Експерти радять стежити за акційними пропозиціями мереж і закуповувати крупи й цукор там, де цінники нижчі, а не брати перший-ліпший товар з полиці.

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