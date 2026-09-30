Доплати для пенсіонерів в Черкаській області нараховують автоматично після досягнення певного віку — у Пенсійному фонді пояснили, скільки і кому додають до пенсії та чи потрібно кудись звертатися.

Доплати до пенсії для жителів Черкаської області у 2026 році нараховують тим, хто досяг 70, 75 або 80 років. Надбавку встановлюють автоматично, без окремих звернень і заяв. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області пояснили, кому саме та скільки додають до виплати, а також нагадали про інші доплати для пенсіонерів.

Розмір доплати залежить від віку пенсіонера та від того, яку надбавку йому вже призначили. З 1 січня 2026 року місячний розмір пенсійної виплати, до якої додають таку надбавку, не може перевищувати 10 340,35 гривні. Якщо пенсія вища за цю межу, доплату за віком до неї не нараховують.

Скільки доплачують пенсіонерам за віком

Пенсійний фонд наводить три рівні надбавки, які залежать від досягнутого віку. Особам віком від 70 до 74 років до пенсії додають 300 гривень, від 75 до 79 років — 456 гривень, а від 80 років — 570 гривень. Ці суми нараховуються щомісяця разом з основною виплатою.

Коли пенсіонер досягає 70 років, доплату в розмірі 300 гривень йому нараховують автоматично з дня народження. Є важливий нюанс: якщо людина народилася 1 січня, вона отримує повний розмір надбавки разом зі своєю пенсією. Якщо ж день народження припадає, наприклад, на 20-те число, доплату нарахують лише за десять днів — пропорційно до дати досягнення віку.

Окремо у ПФУ пояснили, чому після 75 років додають не повні 456 гривень, а лише 156. Річ у тім, що пенсіонеру вже встановлена надбавка у розмірі 300 гривень як особі від 70 років. Тож після 75-річчя розмір доплати доводять до наступного рівня — загалом 456 гривень, і фактично додається різниця між двома рівнями.

Чи потрібно подавати заяву

Ніяких документів чи заяв подавати не потрібно. Надбавку за віком нараховують автоматично на підставі даних, які вже є в Пенсійному фонді. Доплата з'являється одразу після досягнення відповідного віку.

Якщо пенсіонер вважає, що надбавку йому після дня народження не додали, варто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду. Також можна зателефонувати на гарячу лінію установи. Контакти та графік роботи фахівців опубліковані на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

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